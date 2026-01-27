“No me dejaron ni una remera”: las cinco dolorosas frases de la influencer desvalijada en Mar del Plata

La influencer Mía Martínez sufrió un robo total en la casa de sus abuelos en el barrio Faro de Mar del Plata durante la madrugada del domingo. Los delincuentes aprovecharon su ausencia por un compromiso laboral y retiraron equipos electrónicos, cámaras y objetos personales del domicilio. El hecho delictivo interrumpió la agenda de la joven en la ciudad balnearia y motivó su regreso anticipado a Buenos Aires.

Las 5 frases más destacadas de la influencer asaltada en Mar del Plata

La víctima dialogó con LA NACION y describió el estado de la propiedad tras el ataque de los delincuentes, tras regresar al domicilio cerca de las 6.45.

“No me dejaron ni una remera”

“Me dejaron las tarjetas de crédito tiradas sobre la cama y los cajones abiertos sin absolutamente nada. En mi placard no dejaron ni una colita de pelo” .

. “Me robaron mis herramientas de trabajo y sin eso no puedo seguir trabajando. Necesito reponerlas de manera urgente”

“Nos habían estudiado y estábamos completamente señalados, según se observa en las grabaciones”

“Hasta ahora ni la policía ni la fiscalía me dieron información concreta. Yo misma aporté fotos y material, pero no tuve respuestas”

La creadora de contenido canceló su agenda de verano por la falta de sus herramientas fundamentales

Cronología del robo

El hecho delictivo comenzó durante las primeras horas del domingo, cuando Martínez y sus amigos salieron de la vivienda para cubrir un evento profesional. Los delincuentes vigilaron la zona y esperaron el momento de soledad en la casa. Según los registros fílmicos, un sujeto caminó por la vereda, analizó el perímetro y tras comprobar que no existían testigos, abrió el enrejado e ingresó a la propiedad.

Las imágenes del robo a la influencer Mía Martínez

A las 6.45, el grupo regresó al domicilio y advirtió irregularidades en el acceso. “Llegamos y vimos el portón abierto, pero con el pestillo colocado desde adentro. Eso nos llamó muchísimo la atención”, explicó Mía Martínez a LA NACION. El ingreso se produjo a través de un ventiluz sin signos de violencia en las aberturas principales. Los atacantes revisaron cada habitación y escaparon con el botín antes del amanecer.

Las grabaciones de seguridad de un vecino aportaron datos clave sobre la logística de los asaltantes, ya que en los videos aparecen dos individuos que actuaron con coordinación.

Las imágenes del robo a la influencer Mía Martínez

Los asaltantes aprovecharon los horarios estables de entrada y salida de los ocupantes. “Durante todo el mes mantuvimos horarios similares de entrada y salida. Siempre bajábamos las persianas cuando nos íbamos y, cuando estábamos adentro, la casa quedaba abierta”, relató Martínez. Los videos muestran maniobras precisas y silenciosas. Un sujeto pasó una vez para observar y, en la segunda oportunidad, se dirigió directamente al ingreso de la vivienda.

El impacto del saqueo en la actividad profesional

La influencer perdió elementos de alta gama que utiliza para su desempeño laboral diario. Entre los objetos robados figuran computadoras, trípodes, luces y micrófonos profesionales, dispositivos poseen un alto costo de reposición y resultan indispensables para la creación de contenido.

Las imágenes luego del asalto en la casa de Mía Martínez

Martínez puntualizó que su prioridad actual es la recuperación de sus herramientas de trabajo. “Hoy mi prioridad es recuperar mi cámara, que es mi herramienta fundamental, además de los micrófonos, trípodes y luces. Con ese material puedo retomar mis tareas”, señaló. El robo también alcanzó objetos de un valor afectivo profundo. Los ladrones se llevaron una campera que perteneció a su padre y diversas joyas de la familia que guardaba en el lugar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Carolina Venzi.