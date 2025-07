Aceptaron el pedido de licencia del camarista García Maañón, investigado por acoso sexual y laboral

Cercado por la denuncia de presunto acoso sexual y laboral, el presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro había dejado de concurrir a los tribunales. En las últimas horas, la Suprema Corte de Justicia bonaerense aceptó el pedido de licencia que el magistrado presentó el lunes. Esto significa que el camarista mientras esté en uso de sus vacaciones dejará de presidir el tribunal.

La licencia de García Maañón comenzará el 4 de agosto y se extenderá hasta el 18 de ese mes. No obstante, el magistrado que tenía a su cargo la presidencia de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro durante la feria judicial ya dejó de concurrir a los tribunales.

Según fuentes judiciales, los días de feria judicial no se computan como vacaciones debido a que le corresponden como a cualquier funcionario y magistrado que no cumple tareas en el servicio para la atención de asuntos urgentes durante estas dos semanas.

A partir de una decisión administrativa de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, Luis Cayuela, el decano de los integrantes de dicho tribunal, quedó a cargo de la presidencia durante la feria.

Mientras se evaluaba la aceptación del pedido de licencia de García Maañón, los inspectores de la Secretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense continuaron con la toma de declaraciones de los testigos en el contexto del sumario interno que se inició por la acusación de una secretaria que afirmó haber sido acosada sexual y laboralmente por el camarista imputado.

La licencia no impidió la continuidad de la labor de los abogados inspectores de la Secretaría de Control Disciplinario que instruyen el sumario que se inició horas después que una funcionaria de la Presidencia de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, presentó la denuncia contra García Maañón.

Fuentes judiciales indicaron que esa licencia podría facilitar el trabajo de los inspectores que deben tomar declaraciones testimoniales a los funcionarios que compartían el ámbito laboral del camarista y de la denunciante.

La presentación de este pedido de licencia no excluye la eventual aplicación de otro tipo de licenciamiento como resultado de la instrucción del sumario.

Actualmente, García Maañón tiene dos frentes abiertos: el sumario que la Suprema Corte de Justicia inició 24 horas después que una de las cuatro secretarias de la Presidencia de la Cámara de San Isidro lo denunció por acoso y el expediente que se instruye en la fiscalía de Violencia de Género que comenzó cuando tomaron estado público los audios que el camarista le mandó a la secretaria.

El escándalo quedó al descubierto cuando la secretaria cuestionada por el camarista envió un audio de ocho minutos que el juez García Maañón, de 76 años, le mandó a su colaboradora, en abril pasado. La propia funcionaria reenvió este mensaje a un grupo de WhatsApp que comparte con otros magistrados, lo que desató el escándalo. En la grabación, el presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro le expresaba a la denunciante su interés personal y sexual.

“Soy muy auténtico, te dije a vos que me atraías, que me hubiera encantado tener una relación con vos del nivel que sea. Quería ir a comer con vos. Movernos en otro contexto, porque me parecés muy atractiva, hay mucha atracción sexual de mi parte, por lo menos. Pero no importa, ustedes son muy, vos misma lo reconociste, muy complicadas y hay que entenderlas como son. Es así… yo si de algo entiendo es de mujeres y de caballos. Y no hago comparación, son dos seres complicados. He tratado de entenderlo lo mejor posible y me ha salido bien”, expresó García Maañón en el mensaje de audio de ocho minutos y medio que le mandó a su secretaria el 10 de abril pasado.

En otro de los mensajes que figuran en la denuncia, García Maañón le habría dicho: “Cuida tu cuerpo y salud, que te eleva la autoestima. Consejo, look para los juramentos (y para que no me envidien) pelo suelto y el traje negro más escotado con mini que llevaste el martes pasado”.

Al tomar conocimiento del mensaje que García Maañón mandó al grupo de WhatsApp para decir que no quería trabajar más con ella porque “se había mandado varias ‘macanas’”, la denunciante compartió los audios y otras comunicaciones.

Antes de dejar el grupo, explicó: “Esa situación violenta me indignó: no era justo que abusando de su posición me desprestigió mentirosamente frente a los demás jueces, vertiendo conceptos que, en definitiva, afectaban nuevamente mi dignidad, porque me humillaba nuevamente de forma pública, pero esta vez ante mis superiores, pese a que ambos sabíamos que ello se basaba exclusivamente en mi decisión de no tener una relación sentimental con él”, según dejó constancia la funcionaria, en su denuncia.