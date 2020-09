ADN del crimen: "Yo tenía todo arreglado con Moyano", dijo Bebote al fiscal

La declaración de un barra de Independiente compromete a Pablo Moyano en una causa por fraude Fuente: Télam

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de septiembre de 2020 • 22:56

Aunque logró que la Justicia suspendiera por quinta oportunidadla indagatoria en la causa que lo tiene como acusado de presunto integrante de una asociación ilícita formada por dirigentes de Independiente y barrabravas, la situación de Pablo Moyano sigue comprometida. La suspensión de la declaración que estaba prevista para el jueves pasado constituyó un respiro para el vicepresidente de Independiente y referente del sindicato de Camioneros, sin embargo, su destino aparece atado al desenlace deljuicio oral contra dos miembros de la comisión directiva del club de Avellaneda y diez integrantes de la barra brava.

Anteayer, se conocieron los nombres de los tres jueces que tendrán a su cargo el debate. Se trata del Tribunal Oral N°9, formado por Victoria Balve, Darío Bellucci y José Manuel Rial. Esos tres magistrados deberán juzgar a los dirigentes de Independiente, Héctor Maldonado y Noray Nakis, y los presuntos miembros de la barra brava que manejaban las tribunas del estadio Libertadores de América, Pablo Alejandro Álvarez, alias "Bebote" o "Carbón"; Roberto Petrov, alias "Polaco", Damián Lagaronne, Italo Ariel Romeo, alias "Cebolla"; Gabriel Bertone, alias "Tano de Gerli"; César Andrés Godoy, alias "Pocho o Ninja"; Gastón García, alias "Tortuga"; Hernán Palavecino, Eduardo D'Aquila, alias "Pachi" y Carlos Adrián Zambrano, alias "Carlín".

Hace 45 días, la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora confirmó el pedido de elevación a juicio oral resuelto por la jueza de Garantías Brenda Madrid. Dicha resolución fue dictada por los camaristas Pablo Little y Alejandro Rojas. El fallo confirmó la investigación realizada por el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera y todo lo resuelto por la magistrada Madrid.

Pablo Alejandro Álvarez, conocido como Bebote, figura como arrepentido en una causa en la que están imputados dos miembros de la comisión directiva de Independiente

Antes que esta resolución abriera la puerta para que el representante del Ministerio Público resolviera indagar a Pablo Moyano como presunto organizador de la mencionada asociación ilícita, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora había rechazado las nulidades contra la decisión de aceptar la incorporación en el expediente de las declaraciones como arrepentidos de Álvarez y Lagaronne.

Un explosivo arrepentido

"El acuerdo con Moyano era echar a Cantero antes que termine el campeonato para poder subir a primera división. Ese fue el acuerdo con ellos. Les dije que los iba a ayudar, que no iban a tener una hinchada con sueldo, pero que de las cosas del folklore se tenían que hacer cargo ellos. Nosotros siempre viajamos a los mundiales con ayuda de jugadores o técnicos. Entonces, me dijo que de lo del Mundial se harían cargo ellos, que no vaya a pedirle nada a nadie. Propusimos un monto de $400.000 en la primera reunión, que abarcaba de director técnico a jugadores. Por eso cuando me imputaron por extorsionar al director técnico Mauricio Pellegrino y al plantel, era falso. Nunca hablé de plata con ellos porque yo tenía todo arreglado con Moyano", expresó Álvarez en la declaración que fue aceptada por la Cámara de Apelaciones y constituyó una de las pruebas contra el vicepresidente de Independiente.

Si bien Pablo Moyano no figura en el listado de doce acusados que serán sometidos a juicio oral, su nombre aparece mencionado en decenas de oportunidades por los testigos que declararon en el expediente y que sirvieron para que el Ministerio Público funde la requisitoria para que sean juzgados como supuestos integrantes de una asociación ilícita que habría perjudicado al club Independiente en varios millones de dólares con la compra de jugadores que estaban lesionados, con la presunta confección de facturas apócrifas y la falsificación de carnets de socios y los respectivos cupones de pagos.

Por ejemplo, el arrepentido Lagaronne entregó los listados en formato Excel con los nombres de los socios cuyos carnets fueron falsificados por una empresa de informática contratada por Independiente.

Según Álvarez, una de las entregas de dinero se habría realizado después de una reunión con el vicepresidente de Independiente, concretada en un club situado en San Blas y Nazca, cerca del estadio de Argentinos Juniors.

Pablo Moyano logró suspender en cinco oportunidades su declaración indagatoria Fuente: Télam

Durante el desarrollo del proceso, los abogados defensores de Pablo Moyano cuestionaron la incorporación de la declaración de Álvarez en el expediente y sostuvieron que se trataba de una prueba viciada de nulidad porque el vicepresidente de Independiente había echado del club a Bebote.

No obstante, en la causa judicial por la supuesta asociación ilícita entre dirigentes de Independiente y los barrabravas existen numerosas pruebas que describen cómo era el vínculo entre Álvarez y Moyano.

Amenazas y golpes

Además de las declaraciones de una serie de simpatizantes que integraban el grupo de dos mil hinchas que ingresaban en el estadio sin pagar entradas, favorecidos por los cupones de pago de la cuota social y los bonos contribución que repartía Álvarez, según los testigos con la supuesta autorización del vicepresidente de Independiente, figuran otras pruebas que confirmarían el vínculo entre Moyano y Bebote. Se trata de los relatos de Florencia Arieto, exjefa de seguridad del club; Javier Cantero, expresidente de Independiente y Claudio Ciancio, exsecretario general de la entidad.

"Hay datos que analizados en conjunto me llevan a pensar que había vínculos entre barrabravas y dirigentes de la oposición", expresó Ciancio, quien el 28 de noviembre de 2013, sufrió en carne propia la violencia de algunos integrantes de la hinchada que ingresaron en su casa armados y le propinaron una golpiza, por formar parte de la comisión directiva en la gestión de Cantero.

Según el Ministerio Público, "el sentido común, la lógica y las pruebas denotan que nada se hizo por fuera del plan común trazado desde el inicio por Moyano, Nakis y Maldonado".

"Como ya le dije, que me hago responsable de ser el jefe de la hinchada de Independiente. Ninguna de las personas detenidas puede organizar o decidir algo. Todo lo hacía yo. Quiero hacerme cargo de haberme equivocado. Siento que ayudé a Moyano. Yo lo quería echar en las elecciones de 2017 y me arrepiento de no haberlo denunciado", expresó Álvarez en la declaración cuestionada por los abogados defensores del vicepresidente del club de Avellaneda.

Bebote Álvarez confesó las conexiones entre la barra y los dirigentes de Independiente Crédito: Imagen de TV

En su relato ante el Ministerio Público, Álvarez explicó que se desvinculó de Moyano cuando intentó formar una agrupación para presentarse en las elecciones para presidente de Independiente en 2017. A partir de ese momento, el control de la barra brava de Independiente habría quedado en manos de César Rodríguez, alias "Loquillo". En tanto que Petrov, exchofer de Moyano en el sindicato de camioneros, cayó en desgracia por haber apoyado a Bebote.

Actualmente, Álvarez cumple una condena a tres años y medio de prisión por la extorsión contra el exdirector técnico de Independiente Ariel Holan, ocurrida en noviembre de 2017. Años antes, Álvarez había sido señalado por el expresidente Cantero como el líder del grupo de 27 barrabravas que irrumpió en la sede del club y lo amenazó.

Al declarar ante la Justicia, Cantero recordó el poder de mando del acusado exvicepresidente del club Noray Nakis, en el manejo de la barra brava.

Cantero recordó haber llamado a Nakis luego que su esposa le avisó que un grupo de hinchas violentos estaban en la puerta del country en el que vivía en Berazategui. En ese momento, Cantero estaba en Misiones con la delegación de Independiente que debía jugar un partido contra Crucero del Norte. Cantero afirmó que llamó a Nakis para que saque a los barrabravas de su casa.

Todas estas declaraciones forman parte de la causa contra los dos dirigentes de Independiente y los diez barrabravas, en la mayoría, aparece el nombre de Moyano. A pesar de esos elementos que lo comprometen logró que le suspendan cinco veces la indagatoria que, si bien constituye un acto de defensa, lo colocaría al borde de un eventual procesamiento, en la misma situación que los doce acusados que serán sometidos a juicio oral.

Conforme a los criterios de Más información