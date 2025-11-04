Agredió a su expareja con una manopla de hierro y un cuchillo: lo detuvieron y le dictaron prisión preventiva

Un hombre de 38 años fue procesado con prisión preventiva tras ser acusado por tentativa de femicidio contra su expareja en la ciudad de Santa Fe.

En los tribunales de la capital provincial, el juez Sebastián Szeifert impuso la medida cautelar, solicitada por el fiscal Matías Brogg, luego de rechazar la solicitud de la abogada defensora del imputado quién había planteado que se trataba de un “caso de lesiones leves”, según informó el diario santafesino Uno.

La fiscalía, por el contrario, sostuvo que la irrupción del hombre a la casa de la mujer, la posterior agresión con una manopla y un cuchillo y las heridas en diferentes partes del cuerpo de la víctima, que la dejaron inconsciente, bastaban para comprobar “la intención del imputado de matarla”.

Tribunales de Santa Fe

Durante la audiencia el funcionario detalló: “Le lanzó puntazos y golpes al cuello, al rostro y a la cabeza, mientras ella se cubría con su brazo para intentar evitar ser impactada en las zonas vitales de su cuerpo”.

“Minutos antes de las 6:30 de la mañana del lunes de la semana pasada, el imputado intentó matar a su expareja en un edificio ubicado en calle Francia al 2.700, donde ella reside con su grupo familiar”, alegó el fiscal según informó el medio santafesino.

Y relató: “El hombre investigado ingresó al inmueble y cuando la víctima se acercó a un ascensor, él la abordó de forma violenta. La agredió con una manopla de hierro y un cuchillo que había llevado consigo y le provocó heridas en diferentes partes del cuerpo”.

Asimismo, contó que la intervención de su hijo menor de edad en pleno ataque la salvó. Además, Broggi especificó que el imputado luego se dirigió a la zona de cocheras del edificio y se “autolesionó en el cuello”.

Acoso persistente

El sospechoso, antes de ejecutar el ataque, contaba con una restricción de acercamiento hacia la mujer. El hijo mayor de la víctima reveló una historia de acoso y violencia.

“Ellos ya habían terminado hace un año, pero él la seguía acosando. Le mandaba mensajes, sabía nuestros horarios, dónde vivíamos. Ella hizo denuncias, fue al Ministerio de la Mujer, y nada pasaba. Tenía medidas de restricción, pero siempre quedaba libre. Era barra brava de Unión y estaba metido en cosas raras”, declaró el joven en diálogo con El Litoral.

Y añadió: “Hace años viene pasando esto. Él siempre se salía con la suya porque tenía contactos. Mi mamá vive con miedo hace mucho”.

El detenido ahora está a la espera de que finalice la investigación y se lleve a cabo el juicio oral.