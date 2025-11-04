Córdoba: durísimo choque entre un auto y una moto

Un auto y una moto protagonizaron un fuerte choque en el barrio Residencial Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba. El accidente, que se produjo en un cruce de calles sin semáforo, dejó a uno de los ocupantes de la moto internado.

El siniestro ocurrió el lunes por la tarde en las calles Pastor Taboada y Manuel Parga. Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad de la zona, mostraron el momento del impacto. Ambos vehículos iban a alta velocidad cuando se encontraron en la intersección de calles, que no tiene semáforo.

Allí, la moto Brava Nevada impactó contra el costado izquierdo del auto modelo Gol Trend negro. Los ocupantes del vehículo de menor porte salieron volando por el aire y cayeron detrás del auto, que se desvió levemente, pero logró estabilizarse y estacionar unos metros más adelante.

Los pasajeros de la moto resultaron heridos por la colisión. El hombre que manejaba cayó al piso de una forma abrupta, con su rostro impactando contra el pavimento. En tanto, la mujer que lo acompañaba fue arrastrada por el suelo, sumado al peso de una mochila muy cargada que llevaba en su espalda.

Aunque ambos lograron pararse unos segundos después, el hombre tuvo que volver a sentarse en la vereda debido a las heridas.

Tras unos minutos, dos ambulancias de servicios médicos de emergencias y un patrullero se acercaron a las inmediaciones para hablar con los involucrados. Los efectivos entrevistaron a los ocupantes de la moto y del auto.

Personal de emergencias asistió al conductor del vehículo de menor porte, al cual subieron a una camilla y transportaron en ambulancia hasta el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, donde permanece en observación, reportó el medio local La Voz del Interior.

Córdoba: un chofer de aplicación chocó a una moto y atropelló a siete personas en pleno centro

Un fuerte accidente de tránsito complicó la tarde del 13 de octubre en pleno centro de la ciudad de Córdoba, cuando el chofer de una aplicación de viajes cruzó un semáforo en rojo, chocó contra una moto y atropelló a un grupo de siete personas

tras subirse a la vereda. El grave siniestro vial ocurrió alrededor de las 16 en la intersección de las avenidas 9 de Julio y General Paz y fue provocado por un conductor de la app DiDi, que conducía un Ford Fiesta blanco a alta velocidad con dos pasajeras a bordo. Según informó La Voz y Cadena 3, el hombre perdió el control del automóvil mientras transitaba por General Paz rumbo a Patio Olmos y no pudo evitar chocar contra la moto, que cruzaba por 9 de julio.

En la maniobra, el Ford se desvió hacia la vereda e impactó también contra los peatones, lo que dejó como consecuencia al menos siete heridos en total: cuatro fueron hospitalizados y dos de ellos, que viajaban en la moto, sufrieron lesiones graves.