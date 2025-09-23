Almagro: desalojaron un edificio que estuvo usurpado durante nueve años

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires recuperó este martes por la mañana una propiedad que estaba usurpada en el barrio porteño de Almagro desde hace nueve años. Según indicaron, se lo devolverán al dueño, que planea construir un centro de salud privado en el lugar.

El edificio está ubicado en Maza 14, en el barrio de Almagro

El inmueble, ubicado en la calle Maza 19, tiene cuatro pisos y había sido usurpado en 2016.

El desalojo estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad. El juez Carlos Hugo Goggi, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 91, ordenó la medida.

En el operativo también trabajó personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y de la Red de Atención.

“Así como terminamos con los piquetes y acampes, tenemos la decisión política de terminar con las usurpaciones. La regla es clara: en la Ciudad, la propiedad privada se respeta y la ley se cumple”, señaló el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tras la recuperación del inmueble.

El dueño original quiere construir un centro de salud privado en el lugar

Entre 2024 y 2025, la gestión actual recuperó sitios históricos que estuvieron ocupados por más de 40 años, como la Casa Blaquier en el centro porteño, un predio piquetero en San Telmo que estuvo tomado 12 años o el edificio conocido como el “Elefante Blanco” de Belgrano, en Olazábal al 3400, intrusado desde los años ‘60.

La ciudad de Buenos Aires desalojó un edificio en Almagro

De acuerdo a lo que precisaron desde el GCBA, los desalojos se suman a los 10 megaoperativos “en defensa de los comerciantes y contra los manteros de Once, Flores, Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución, y a la desarticulación de las ranchadas del aeroparque Jorge Newbery, la Plaza Lavalle y el Congreso, y de la feria ilegal que funcionaba en la calle Perette en Retiro".

Antecedentes

La semana pasada, el gobierno porteño recuperó un inmueble que estaba usurpada en el barrio de Constitución. Según indicaron, el lugar funcionaba como prostíbulo y búnker de drogas.

El inmueble, ubicado en la calle Brasil al 1363/65, donde antiguamente se encontraba el hotel “Sol y Luna”, estaba tomado desde la pandemia.

La Policía de la ciudad participó del operativo junto al Ministerio Público Fiscal

“En la Ciudad, el orden no se negocia. Los bienes de los porteños son sagrados, se protegen y se respetan, como manda nuestra Constitución. Se terminó la joda para los vivos que usurpan y hacen lo que quieren sin consecuencias”, afirmó el jefe de Gobierno porteño en X.

Propiedad número 430 devuelta a sus dueños.

Hoy recuperamos un edificio usurpado en Constitución donde los vecinos denunciaron que funcionaba un punto de venta de drogas.



El desalojo estuvo a cargo de la Policía de la ciudad y el Ministerio Público Fiscal, tras denuncias por narcotráfico y prostitución. La decisión se tomó tras una orden de la Unidad Fiscal Delitos, Contravenciones y Faltas Específicas a cargo de Jorge Ponce. El lugar quedó clausurado.

En el lugar también trabajaron la Dirección de Emergencias, Espacio Público y la Red de Atención.

El lugar tenía denuncias por narcotráfico y prostitución

La ciudad afirmó en un comunicado que los desalojos de la ciudad buscan garantizar el cumplimiento de la ley, proteger la propiedad privada, mejorar la seguridad en el espacio público y erradicar cualquier tipo de actividad delictiva.