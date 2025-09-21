Amenazas, golpes y fuga: el vendedor de chipá que se defendió de dos ladrones y les retuvo la moto

Cristian había salido temprano a repartir chipá por las calles de Merlo en el conurbano bonaerense. Como cada día, cargaba la bicicleta con la mercadería y recorría las cuadras con la esperanza de vender lo suficiente para cubrir los gastos de la semana. Eran las 18.17 del jueves pasado cuando, al llegar a la calle Brasil, entre Guardia Vieja y Saavedra, dos hombres en moto se le cruzaron en el camino. Lo amenazaron con frases como “hacela corta, dame las cosas que tenés encima, te vamos a matar”. Pero Cristian, de 21 años, no se paralizó. Miró a los agresores, notó que no llevaban armas y decidió defenderse.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona y muestra cómo el joven comenzó a golpear a los ladrones. Uno de ellos escapó corriendo, mientras que el otro recibió trompadas y patadas hasta caer de la moto y luego también huyó. El vehículo en el que se movían los motochorros quedó abandonado en plena calle, frente a la mirada atónita de una familia que pasaba por la vereda: dos mujeres y dos niñas que se alejaron rápidamente al ver la escena.

Minutos después, en un giro inesperado, uno de los agresores regresó al lugar en una camioneta blanca. Llevaba una llave cruz en la mano y exigía que le devolvieran la moto. Cristian y los vecinos se interpusieron. Nadie cedió. El hombre volvió a huir antes de que llegara la Policía.

La víctima hizo la denuncia correspondiente y el vehículo quedó bajo custodia policial. Aunque reconoce que siente miedo, asegura que no puede dejar de trabajar. “Tengo miedo, pero tengo que trabajar. Si no, no puedo comer, no me queda otra”, dijo en diálogo con el canal TN. Según relató, no es la primera vez que enfrenta situaciones similares: “En Merlo tuve tres intentos de robo y en Marcos Paz uno”.

Cristian trabaja como vendedor ambulante y depende de su bicicleta para trasladarse. La herramienta de trabajo que intentaron arrebatarle representa su sustento diario. “Fue terrible. Es uno de los peores momentos que hemos vivido con los otros chicos con los que trabajamos en la calle. Es frustrante”, lamentó.

El video del episodio se viralizó rápidamente en redes sociales. Los empleadores del joven compartieron las imágenes con un mensaje de indignación: “Así es como intentaron robar a uno de nuestros vendedores en Merlo norte. No se puede ni salir a trabajar porque estos lacras te quieren sacar lo poco que uno tiene . Por suerte no llegaron a robarle nada y pudo defenderse a los golpes. Salieron corriendo dejando la moto en el lugar”.

El hecho ocurrió en una zona residencial de Merlo, donde vecinos aseguran que los intentos de robo a trabajadores ambulantes son frecuentes. En este caso, la reacción de la víctima evitó el robo y permitió que el vehículo utilizado por los agresores quedara a disposición de la Policía.