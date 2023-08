escuchar

Luego de tres meses alojado en la comisaría 3° de Resistencia y previo a su traslado Complejo Penitenciario N°1, Emerenciano Sena, uno de los detenidos por la desaparición y presunta muerte de Cecilia Strzyzowski en Chaco, inició una huelga de hambre y amenazó con dejarse morir.

Según señala el Diario Chaco, el dirigente piquetero dio a conocer su situación a través de un mensaje de voz que difundió entre su círculo cercano.

“Soy Emerenciano Sena, estoy detenido en la causa Cecilia desde el 9 de junio. Totalmente incomunicado, maltratado. Todas las cosas que me corresponden. Me llevan al hospital y me hacen sufrir el suplicio que hace más de 200 años está prohibido: hacerme cascotear con la gente, hacerme maltratar”, dijo en el audio.

En el mismo tono, enfatizó en que permanece “incomunicado, sin tener beneficio de nada y maltratado por el fiscal, los fiscales, y los jueces de la provincia del Chaco”. La mención alude al pedido de incomunicación que el 27 de julio hizo el gobierno de Jorge Capitanich “para evitar que el imputado intente maniobras para entorpecer la investigación”.

En este contexto, el líder del movimiento Socialistas Unidos reiteró su inocencia e informó que tomará la misma medida que durante 20 días llevó adelante su esposa, Marcela Acuña, también detenida por la misma causa.

“Voy a lanzarme en huelga de hambre hasta que venga el fiscal, el juez y los responsables de la justicia de la provincia a decirme por qué estoy preso”, advirtió.

En esa línea, Sena insistió en su inocencia, aseguró que “no existe en la causa ni una sola prueba” en su contra y vinculó su detención con su participación política. “Estoy detenido solamente porque me llamo Emerenciano Sena e hice 500 casas gratis para los pobres. Creo que ese es el delito más grande que cometí. A toda la patria le digo que, en el Chaco, puede llegar a morir un inocente que se llama Emerenciano Sena haciendo huelga de hambre, pidiendo por su libertad”, expresó.

Si bien no hay precisiones en cuanto a la fecha en que envió la grabación, se estima que fue en los últimos días. Este martes, el Equipo Fiscal Especial integrado por Nelia Velázquez y Jorge Gómez dispuso el traslado de Sena a la unidad carcelaria.

El caso de Cecilia

La causa por el crimen de Cecilia tiene como imputados a su pareja, César Sena, y a sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, sobre quienes la justicia chaqueña dictó la prisión preventiva. A César Sena lo acusan de homicidio premeditado triplemente calificado: por el vínculo, por femicidio y por el concurso de dos o más personas. Sus padres están acusados de homicidio premeditado con el concurso de dos o más personas.

Además de a los tres integrantes de la familia, la prisión preventiva por encubrimiento agravado recayó sobre Gustavo Obregón, uno de los colaboradores imputados por el encubrimiento, a su esposa, Fabiana González, íntima colaboradora de Acuña; Gustavo Melgarejo, puestero del campo de los Sena, y a su esposa, Griselda Reinoso.

Cecilia fue vista por última vez la noche del 2 junio, cuando las cámaras registraron su última imagen con vida. Como publicó LA NACION, La joven de 28 años salió del barrio 500 Viviendas, en Barranqueras, donde vivía su tía abuela, para encontrarse con su pareja César Sena, de 19 años, quien la pasó a buscar en su camioneta. Cerca de las 9.30 del viernes, la víctima ingresó a la casa de sus suegros, los líderes piqueteros afines al gobernador Jorge Capitanich, y nunca más se la volvió a ver con vida.

LA NACION