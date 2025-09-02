Aprueban un protocolo obligatorio para levantar muestras de ADN en escenas del hecho

El Ministerio de Seguridad Nacional aprobó un nuevo protocolo técnico para la obtención de muestras biológicas en el lugar del hecho, con el objetivo de fortalecer las investigaciones judiciales que requieren análisis genéticos. La medida, oficializada mediante la resolución RS-2025-94967342-APN-MSG, será de aplicación obligatoria para todas las fuerzas policiales y de seguridad federales a partir del martes 2 de septiembre de 2025.

La resolución establece directrices detalladas para la recolección, conservación, etiquetado, cadena de custodia y remisión de muestras biológicas, como sangre, saliva o fluidos corporales, que puedan contener material genético . También se aprobó una planilla formal para documentar la cadena de custodia, con el fin de asegurar la trazabilidad y la integridad de las evidencias desde el lugar del hecho hasta su análisis en laboratorios acreditados.

En la resolución se explicó que el nuevo protocolo se enmarca en los principios de legalidad, celeridad y eficiencia, y responde al compromiso del Ministerio de dotar a las fuerzas federales de instrumentos actualizados, claros y técnicamente adecuados para el desarrollo de sus funciones periciales y operativas. La medida no implicará gastos presupuestarios adicionales.

La resolución reconoce el valor creciente del ADN como herramienta probatoria en el ámbito judicial . Su especificidad y sensibilidad lo convierten en un elemento central para reconstruir hechos, identificar autores, excluir personas inocentes, buscar personas extraviadas y esclarecer delitos complejos. En ese contexto, el tratamiento de indicios biológicos exige condiciones estrictas que garanticen la integridad de las muestras y eviten contaminaciones cruzadas o manipulaciones que puedan invalidar los resultados.

La evolución de la genética forense y la sanción de leyes específicas, como la Ley N.º 26.879 sobre bancos de datos genéticos, impulsaron la necesidad de contar con un protocolo técnico que regule de forma detallada el levantamiento de material genético en la escena del hecho. Hasta ahora, ese procedimiento se regía por el “Protocolo de actuación para la investigación científica en el lugar del hecho”, aprobado en 2021, que establecía pautas generales para la preservación y documentación de evidencia.

El nuevo protocolo no reemplaza al anterior, sino que lo complementa. Ambos deben aplicarse de manera articulada, según lo establece la resolución. Mientras el protocolo de 2021 aborda la actuación científica en términos generales, el instrumento aprobado ahora se enfoca exclusivamente en el tratamiento de muestras biológicas con potencial genético, lo que permite una mayor especialización y precisión técnica.

La resolución instruye a los jefes de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal a adecuar sus normativas internas a lo dispuesto. Además, se invita a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al protocolo a través del Consejo de Seguridad Interior.

Según argumentaron desde la cartera que conduce Patricia Bullrich, la implementación del protocolo permitirá estandarizar los procedimientos en todas las fuerzas federales, garantizar la validez jurídica de las pericias y asegurar la eficacia probatoria del material genético recolectado. La trazabilidad de las muestras, desde su levantamiento hasta su análisis, será documentada mediante una planilla específica que forma parte de la resolución.