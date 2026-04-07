Horror en Avellaneda: un hombre apuñaló a su pareja, su hija se tiró del auto para escapar y él se suicidó

Un hombre de 34 años atacó a su pareja a cuchillazos y luego se suicidó en la localidad de Sarandí el pasado viernes. El episodio ocurrió frente a su hija, en el cruce de Edison y Acceso Sudeste, después de una fuerte pelea por un aparente caso de celos. La menor intentó defender a su madre y más tarde saltó del auto en movimiento, por lo que ambas se encuentran hospitalizadas.

El hombre, identificado como H.K., manejaba un vehículo marca Chevrolet modelo Corsa junto a su pareja de 32 años, de iniciales B.T., y su hija, B.I. Volvían de la localidad de Don Torcuato, donde habían festejado el aniversario de la pareja. El conflicto inició en el marco de un violento episodio de celos, cuando el conductor intentó revisarle el teléfono a la mujer.

La niña sufrió heridas tras tirarse del auto Redes

Ante la negativa de la mujer, el hombre sacó un cuchillo y la apuñaló en el cuello y la espalda. La menor intentó interponerse para defenderla, pero más tarde tuvo que tirarse del auto en pleno movimiento para protegerse. El atacante se retiró de la escena a bordo del Chevrolet Corsa y dejó a las víctimas heridas en la vía pública.

La policía llegó a la intersección de Edison y Acceso Sudeste, asistió a las damnificadas e instruyó a médicos del SAME el traslado de ambas a la guardia del Hospital Perón de Avellaneda, debido a las lesiones recibidas por los cortes y la caída del coche.

Poco tiempo después, las autoridades tomaron conocimiento de un hombre fallecido en el kilómetro 5 del acceso sudeste. El reporte policial indicó que el sujeto se arrojó desde un puente y dejó estacionado el auto en las inmediaciones. La policía confirmó oficialmente que el fallecido fue H.K., quien horas antes agredió a B.T. y B.I.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Presidente Perón de Avellaneda.

María Laura Carballal, titular de la Unidad Funcional de Instrucción número dos de Avellaneda-Lanús, recibió la notificación del hecho. La fiscal dispuso el inicio de actuaciones legales en una causa que incluye los delitos de tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación de la libertad.

Los agentes del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Avellaneda Cuarta, en tanto, analizan grabaciones de cámaras de seguridad municipales y privadas para precisar los detalles del suceso. El comisario mayor Javier Bibiano firmó el parte oficial de la inspección en la zona de lo ocurrido.

El Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón, donde fueron atendidas las víctimas, es una institución preparada para afrontar casos de gravedad por su carácter de alta complejidad. Depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, está ubicado en la ciudad de Avellaneda y recibe pacientes de distintas localidades de la zona.