“Me arrebataron la vida, no nos podemos acostumbrar a esto”, reclamó el padre del joven baleado en Moreno por motochorros

Luciano, el padre de Hernán Albano Cocchiarella, habló este miércoles sobre el crimen de su hijo, asesinado frente a su novia por motochorros que lo balearon para robarle la moto en Moreno. Quebrado por la situación, y junto a sus seres queridos, el hombre aseguró afuera de la casa velatoria: “Me arrebataron la vida”.

“No nos podemos acostumbrar a esto”, afirmó tras ello Luciano en diálogo con la prensa, quien se refugiaba en el abrazo con sus familiares para contener la emoción. “Es un dolor muy grande que no se lo deseo a nadie. A mi hijo no lo voy a recuperar más, pero quiero justicia por él”, pidió, entre lágrimas, el hombre de 75 años. La víctima del homicidio tenía una hija de 8 años y trabajaba en una estación de peajes de la Autopista del Oeste.

Anteayer, pasadas las 23, en la intersección de las calles Belisario Roldán y La Piedad de la localidad bonaerense de La Reja, Albano Cocchiarella, de 39 años, fue sorprendido por delincuentes cuando se movilizaba con su novia a bordo de su moto Honda XR 150 luego de pasarla a buscar por el trabajo. Los ladrones, que circulaban también en motocicleta, se pusieron a la par de la pareja.

Momento en que asesinaron a un motociclista en Moreno

Según los registros de las cámaras de seguridad municipales, puede verse cómo los delincuentes alcanzaron a la víctima y le dispararon en movimiento en dos oportunidades. En consecuencia, el hombre y su novia cayeron al piso y uno de los delincuentes tomó su moto para huir junto al otro vehículo.

La pareja de Cocchiarella llamó al 911, pero cuando la ambulancia se presentó en el lugar la víctima ya no presentaba signos vitales. La víctima recibió los impactos de bala en uno de sus hombros y en la boca.

Luciano, el padre del joven al que mataron para robarle la moto

Tras el homicidio, intervino en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 3 de Moreno-General Rodríguez, a cargo de la fiscal Luisa Pontecorvo, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad municipales para intentar dar con los responsables del crimen, que habrían sido identificados.

Por último, Luciano reflexionó que “este es el paisaje de todos los días” y agregó: “No me llamó ninguna autoridad. A mí me robaron un montón de veces y no pasó nada. Esto es terrible. No tengo ganas de nada, pero esto se tiene que ver”.

