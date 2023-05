Atrapado en la ruta. Es empleado del Congreso, integró una banda narco, fue detenido con éxtasis y quiso sobornar a gendarmes

escuchar

ROSARIO. Diego Hernán García se presentó ante los gendarmes como asesor del Senado de la Nación. En medio de la cerrada oscuridad del peaje de General Lagos les mostró una credencial, que no era actual . Lo hizo para intentar evitar que lo detuvieran. Porque los gendarmes que revisaron su auto –que no contaba con documentación– en la autopista Buenos Aires Rosario, a 20 kilómetros de esta ciudad, habían encontrado dentro de una Chevrolet Meriva una bolsa con 92 pastillas de éxtasis –con la marca Sprite- y mucho dinero en efectivo. García, según las fuentes de la investigación, no solo intentó disuadir al gendarme con su “chapa” de asesor de la Cámara alta, sino que le ofreció un soborno de 3000 dólares y 30.000 pesos , que era el dinero que habían incautado los agentes en el auto.

García iba acompañado de otro hombre, que también decía ser empleado legislativo de la provincia de Misiones y además enfrentaba una causa por narcotráfico en Chaco. Se trata de Gabriel Vigneolles, quien carga con un pedido de captura del juzgado federal de Resistencia por narcotráfico . Ambos quedaron detenidos, por orden del juez federal Carlos Vera Barros, en una investigación que lleva adelante el fiscal federal Javier Arzubi Calvo.

Según informaron fuentes de la causa a LA NACION, estos dos hombres dijeron que se dirigían a Rosario para participar de una fiesta electrónica. Se presume, de acuerdo a las fuentes, que iban a vender éxtasis. Sin embargo, tras revisar los antecedentes criminales de García aparecieron vínculos con grupos criminales de Rosario.

La droga secuestrada a los sospechosos

García se desempeñaba en el Congreso de la Nación desde 1997. Era empleado de planta permanente y también ejercía el rol de asesor de varios legisladores, entre ellos, la exdiputada nacional del PJ María Teresa García. Veinte años después, García fue sumariado y suspendido del Congreso, luego de que fuera detenido como integrante de una banda narco.

Fue aprehendido en 2017 por integrar la banda de Piedrita en Rosario. El empleado del Congreso fue detenido en ese momento junto con otras seis personas, en el marco de una investigación en la que se realizaron 19 allanamientos en Rosario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y territorio bonaerense. En esos operativos, la Policía Federal incautó cocaína, billetes apócrifos, tanto pesos como dólares, y armas de fuego. Para los investigadores, el liderazgo de la banda era compartido entre García y David Forton, que es oriundo de Perú y era conocido en Rosario como Piedrita.

Esos operativos fueron ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº3 de Morón. Fuentes del caso dijeron que se realizaron seis allanamientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez, donde fueron detenidos dos hombres. Además, se secuestraron 60.000 dólares y 20 mil pesos falsos, entre otros elementos. En CABA se secuestró droga y dólares apócrifos.

Un detalle que llamó la atención a los investigadores de la Policía Federal en ese momento fue la calidad de los dólares falsificados. La sospecha era que eran fabricados en Perú, al igual que la moneda argentina falsa. Además de los seis allanamientos en Rosario, los federales realizaron otros 11 en Capital Federal y dos en la provincia de Buenos Aires, que permitieron detener a los miembros de la banda. En el procedimiento se secuestraron tres kilos de cocaína, 200 gramos de cogollos de marihuana, documentación falsa, más de 194.000 dólares y 250.000 pesos, todos falsos.

Después de este operativo, la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados ordenó la instrucción de un sumario contra García. Luego de que las autoridades del Congreso de la Nación recibieron la información de la Fiscalía Federal N°1 de Morón, a cargo de Sebastián Lorenzo Basso, se dictó “la suspensión preventiva e inhabilitación para la prestación de servicios y percepción de haberes”.

En octubre de 2019, el Tribunal Oral Federal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a García a una pena de 4 años y 2 meses de cárcel. El empleado legislativo contaba con antecedentes. En 2012 fue condenado por el Juzgado de Lomas de Zamora a cumplir reglas de conducta por el plazo de 3 años por asociación ilícita en concurso real con estafa.

El acompañante de García, que dijo a los gendarmes ser oriundo de Corrientes, también contaba con antecedentes por narcotráfico. Gabriel Vigneolles, que admitió ser asesor de la Cámara de Diputados de Misiones, cargaba con un pedido de captura desde abril del año pasado, emitido por el Juzgado N°1 de Resistencia, Chaco, en una causa por narcotráfico.

En el juzgado federal de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, informaron esta mañana que los acusados aún no fueron indagados porque esperaban entrevistarse con sus abogados. En las próximas horas serán indagados, por la causa que lleva adelante el fiscal federal Arzubi Calvo.