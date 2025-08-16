Banda piraña. Arrestaron a cinco peligrosos menores que acechaban en la bajada de una autopista

Actuaban como depredadores en espera de que alguien ingresase en su coto de caza. En esa emboscada cayó cerca de la medianoche del viernes pasado una pareja que había bajado con su vehículo de la autopista Illia, en los alrededores de la villa 31. Ahí fueron atacados por un numeroso grupo de delincuentes que les robó su vehículo y pertenencias.

Llevarse los celulares de las víctimas resultó el error de esa banda piraña. Tras el alerta efectuado por la denuncia del robo al 911, la Policía de la Ciudad desplegó un operativo cerrojo en las cercanías de la capilla padre Mugica, ya que en esa zona aparecía la señal de uno de los teléfonos robados.

El operativo quedó a cargo de la División Unidad Táctica de Pacificación I, que tiene posiciones dentro de la villa 31 y de todos los grandes asentamientos en territorio porteño.

“Los efectivos identificaron a un grupo de sospechosos en un VW Suran dentro del barrio, que al ver llegar a los oficiales quisieron escapar. Tras una persecución, lograron detener a los siete implicados en distintos puntos de la zona", informó la Policía de la Ciudad en un comunicado de prensa.

Y se detalló en el momento de los arrestos no solo se encontró un morral con documentación de las víctimas, sino también una pistola Bersa calibre .22.

El vehículo en el que se movilizaban integrantes de una banda piraña Policía de la Ciudad

Otros integrantes de ese clan criminal que realizaba robos piraña fueron detectado y detenidos algunas horas después de los arrestos iniciales. “Mientras el personal policial permanecía en consigna junto al Corolla -el vehículo robado en la noche del viernes pasado- recuperado a la espera de peritos, tres adolescentes se acercaron al vehículo y accionaron a distancia las luces. Pero al advertir la presencia de los uniformados intentaron escapar, aunque también fueron detenidos a pocos metros. Uno de ellos llevaba una réplica de pistola Glock y resultó ser hermano de uno de los detenidos en el primer hecho”, se indicó en el consignado comunicado de prensa.

En total fueron diez los sospechosos detenidos, entre ellos cinco menores que ya tenían ingresos en comisarías por robos y tenencia de armas.

El caso quedó ahora en manos del Juzgado de Menores N° 3.