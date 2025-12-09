Belgrano: un hombre de 60 años murió tras caer de un noveno piso al patio interno de un edificio

Un hombre de 60 años murió este martes por la mañana tras caer al vacío desde el noveno piso de un edificio en el barrio de Belgrano. El hecho ocurrió en el inmueble ubicado sobre la calle 11 de Septiembre al 1600.

Según fuentes consultadas por LA NACION, los vecinos del edificio fueron quienes se comunicaron con Emergencias cerca de las 6 tras escuchar un fuerte impacto. La víctima cayó desde el último piso de la torre hacia un patio interno. Sus restos quedaron al lado de una pileta que era usada por los inquilinos.

Tanto agentes de la Policía de la Ciudad como del cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar de los hechos y dieron con el hombre, quien yacía inconsciente. Personal médico que trabaja para el SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) constató el fallecimiento del hombre a raíz de las heridas.

Una vez confirmado el deceso, efectivos ingresaron al departamento del hombre, donde se encontraron con la esposa y el hijo menor de la víctima. Ambos se encontraban ilesos y en buen estado de salud.

Desde las primeras horas, los investigadores tomaron declaración a testigos y realizaron peritajes, y seguirán indagando en los próximos días para establecer por qué el hombre de 60 años cayó al vacío.

Aunque una de las líneas iniciales apuntó a un posible suicidio, las autoridades no descartan otras hipótesis y avanzan con distintas pericias para determinar con precisión qué ocurrió.

Personal de la Policía de la Ciudad, Bomberos y SAME acudieron a 11 de Septiembre al 1600 y dieron con la víctima de 60 años

No fue la única emergencia a atender. Más tarde, efectivos de la Comisaría 13B se trasladaron a 20 cuadras de donde sucedió este último hecho -Vuelta de Obligado al 3100- por un pedido de auxilio.

Al arribo, los agentes se encontraron con una mujer mayor que aguardaba en la vereda. Explicó que no tenía noticias de su hermano desde hacía varios días y que la puerta del departamento se encontraba entreabierta.

Con autorización de la mujer, los integrantes de las fuerzas de seguridad ingresaron a la vivienda y encontraron a un hombre tendido en el living sin vida. Ante la situación, se solicitó la presencia del SAME, cuyo equipo confirmó la muerte y determinó que el cuerpo presentaba signos compatibles con más de 24 horas de muerte.

La investigación de la causa caratulada como “Averiguación de Homicidio”, quedó a cargo de la Fiscalía de los Distritos Saavedra y Núñez a cargo del Dr. José Campagnoli, Secretaría Única a cargo del Dr. Bagnardi.

Un antecedente reciente

El pasado 19 de noviembre, un hombre de 30 años murió al caer desde el piso 20 de un edificio de oficinas ubicado en la avenida del Libertador y Quesada, en el barrio de Núñez. El cuerpo quedó tendido sobre la calzada, frente a la sede Belgrano de la Escuela ORT, donde varios estudiantes presenciaron la escena.

El hecho ocurrió cerca de las 10.30, cuando personal policial y equipos del SAME llegaron al lugar y cortaron el tránsito para preservar la zona. Según las primeras averiguaciones, la víctima —identificada por sus iniciales F. G. V., analista contable de la empresa Constructora ABV— se habría arrojado al vacío durante su jornada laboral.

Un hombre cayó al vacío en Avenida del Libertador y Quesada, Núñez, frente a la sede Belgrano de la ORT José María Costa

Un compañero de trabajo declaró que vio al hombre abrir la puerta del balcón y lanzarse al exterior, lo que llevó a los investigadores a descartar inicialmente la participación de terceros. La Policía de la Ciudad continúa recolectando testimonios y realizando peritajes en el edificio.

La Fiscalía Saavedra-Núñez, a cargo de José María Campagnoli, dispuso abrir actuaciones por “suicidio”. Durante la tarde, personal de Bomberos y de la Unidad Criminalística Móvil mantenía cortada la avenida del Libertador, lo que provocaba demoras en el tránsito en una zona de alto flujo vehicular.