Brutal golpiza de un grupo de patovicas a un joven en las afueras de un boliche de Pilar

Al menos seis patovicas atacaron a un joven en los alrededores de un boliche de Pilar. Según el video de la golpiza, los hombres, que trabajan como personal de seguridad en la discoteca Sunset, agredieron con brutalidad a la víctima a la que primero habían sacado a la fuerza del local bailable. “Me quedé medio desmayado en el piso”, contó el agredido, que aún se recupera de la golpiza sufrida en la madrugada del domingo.

Todo empezó dentro de la discoteca. Braian, la víctima, contó que una mujer se le acercó a “coquetearlo” cuando se dio cuenta de que los hombres que estaban con ella le robaron la jarra con una bebida alcohólica que él había comprado. Interesado en recuperarla, empezó a discutir con los desconocidos.

En las afueras de un boliche de Pilar: brutal golpiza de un grupo de patovicas contra un joven

“Vinieron los patovicas y me sacaron del boliche. Mientras me llevaban afuera me arrancaron una cadena y el reloj”, denunció en diálogo con TN el joven, que se recupera de los golpes en su casa. Según el hombre, empezó a reclamar que le devolvieran sus pertenencias y fue entonces cuando los patovicas lo atacaron.

En un filmación realizada por una testigo ubicada a pocos metros, y que se hizo viral en las redes sociales, quedó en evidencia el maltrato al que fue sometido el joven. Eran al menos seis hombres contra uno. Le propinaron golpes de puño, patadas, empujones e insultos de todo tipo, incluso cuando la víctima yacía sobre la vereda. A la agresión se sumó otra persona que no aparentaba ser un patovica, pero que pateó al joven en la cabeza cuando estaba tirado en el piso.

“Yo solo quería mis cosas”, dijo Braian en varias oportunidades. La golpiza le dejó como consecuencia varios chichones en la cabeza, un dedo de la mano fracturado y un sinnúmero de moretones en el cuerpo.

Poco después de que trascendiera el video de la agresión, la municipalidad de Pilar clausuró el lugar. Desde el gobierno local señalaron al medio Pilar a Diario que intervino el Cuerpo Único de Inspectores y que ayer se colocaron las fajas de clausura sobre las puertas del local ubicado sobre la Ruta 8.

