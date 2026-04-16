Un vecino atropelló a un delincuente y evitó un ataque piraña en Ingeniero Budge

Un vecino atropello a un ladrón y frustró un asalto piraña en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

El hecho, que quedó registrado por las cámaras de seguridad del barrio, se desencadenó frente a un comercio local mientras un grupo de delincuentes atacaba al dueño de una camioneta y efectuaba disparos al aire.

Atropelló a un ladrón y frenó un robo

De pronto, un auto rojo irrumpió en la escena y arrolló a uno de los sospechosos, provocándole una fractura.

Pese a que los agresores intentaron continuar con el asalto, el caos generado y el estado del herido los obligaron a desistir. Tras efectuar una serie de disparos al aire y enfrentarse con los dueños del comercio y algunos clientes, los delincuentes se dieron a la fuga cargando a su cómplice. Primero lo llevaron del brazo, luego a caballito y finalmente a la rastra.

En las imágenes se observa cómo el ladrón, inicialmente rengueando, termina siendo sostenido por sus compañeros de ambos extremos, llevándolo como una carga.

Un caso similar en Mendoza

Un mes atrás, un vecino persiguió en su camioneta a dos ladrones que le robaron una bicicleta y atropelló y mató a uno. El episodio ocurrió en el barrio Altos del Oeste, en Las Heras, cuando un grito despertó a los vecinos: una mujer advirtió que dos ladrones habían saltado el frente de su casa y escapaban con una bicicleta.

Minutos después, su pareja salió en una camioneta para intentar alcanzarlos. El recorrido terminó en el cruce de Río Diamante y Los Horcones, donde uno de los sospechosos cayó atropellado. Cuando llegó el Servicio de Emergencias Coordinado, el hombre ya estaba muerto.

La camioneta que manejaba el vecino que chocó al delincuente X.com/radiomitremza

El hombre muerto fue identificado como César Federico González Becerra, de 34 años, quien tenía antecedentes por distintos delitos contra la propiedad.

En el registro judicial figura un robo simple del 3 de junio de 2012, un robo agravado cometido tres meses después, un intento de robo simple del 19 de diciembre de 2023 y un robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, causa por la que había sido aprehendido el 17 de febrero de 2026. Todos esos antecedentes surgieron tras la verificación de su identidad en la escena. El otro sospechoso logró escapar.