El desesperante llamado del joven al que le cortaron la cara con una botella: “Estoy sangrando mucho, siento que me voy a desmayar”

En plena conmoción por el brutal ataque que sufrió Nicolás García, el joven de 20 años al que un adolescente le cortó la cara con una botella de vidrio porque lo vio en un boliche con su exnovia, Marcela, la madre de la víctima, contó cómo fue el llamado en el que su hijo le informó acerca de lo ocurrido y dio detalles sobre su salud.

“Mi hijo se encuentra en estado muy delicado. Dentro de todas las heridas, tuvo un traumatismo en su ojo izquierdo y lo tuvieron que operar. El procedimiento Iba a durar 2 horas y media y duró casi 4 por la profundidad de la herida. Le tuvieron que retirar el cristalino y perdió su visión”, relató esta mañana en diálogo TN.

Además, confirmó que Nicolás, que es diabético, fue enviado a su casa para evitar “todo lo que conlleva estar internado y las infecciones intrahospitalarias”. Sin embargo, remarcó que su estado es grave e insistió en que además de la lesión en el ojo “tiene muchas heridas en la cara”. “Estamos dentro de los 15 días críticos, porque pueden aparecer infecciones, desprendimiento de retina o glaucoma. La verdad es que es muy preocupante”, advirtió.

Tras ello, a la mujer le pidieron precisiones con relación al ataque. Entonces, reveló que se enteró del mismo a partir de un llamado telefónico que le hizo su hijo. “Lamentablemente, recibí el llamado que ninguna madre quiere recibir. Eran las 5.08 de la madrugada del sábado y me llama Nicolás y me dice: ‘Mamá, venime a buscar que me partieron una botella en la cabeza. Estoy sangrando mucho, siento que me voy a desmayar’”, recordó.

A continuación, confirmó que al momento de la agresión el joven se encontraba en el boliche Roca Bruja de Hurlingham, al que había ido con unos amigos para encontrarse con “algunos jugadores de la primera de Velez”. En ese contexto, el adolescente identificado como Santiago “Chanchi” Martínez lo atacó “de atrás” con una botella de vidrio, por lo que la víctima “no se pudo defender”.

Marcela negó además que exista una amistad entre su hijo y Martínez, como trascendió en un principio. “Es un conocido que habrá visto dos o tres veces”, aseguró.

Gravemente herido, Nicolás fue asistido en un primer momento por una enfermera del boliche. Inmediatamente después, los dueños del lugar se comunicaron con el padre y lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios, donde fue sometido a una intevención. “Al salir de la operación nos dijeron que de forma urgente lo lleváramos al mejor lugar con el mejor oftalmólogo para operarlo. Ahí lo cargamos en el auto y fuimos al Hospital Italiano, donde le hicieron la cirugía de la vista que duró casi 4 horas”, explicó la mujer.

Con relación al agresor, señaló: “Está detenido y creo que tiene 18 años, dos menos que Nico. Se intentó fugar y tardaron 13 o 14 horas para que se pudiera entregar (...) Estaban todas las direcciones rodeadas para allanar”. También afirmó que la causa en su contra fue caratulada como “tentativa de homicidio agravada” e investiga también las lesiones sufridas por otras tres chicas que se encontraban en el lugar, “una de las cuales se descompensó y tuvo que ser asistida”.

Por último, expresó con la voz entrecortada en LN+: “Lo único que pido es que Nicolás recupere la vista. Él dijo que si la recuperaba le iba a dar el perdón a este chico”. Y pidió: ”No tiene que haber más Nicolás ni madres sufriendo”.

