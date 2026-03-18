Buscaban a un joven desaparecido y hallaron una megaplantación de marihuana en medio de una isla

Efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo, en la plantación.

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Vuelos de reconocimiento llevados adelante por la Policía de Río Negro en sectores rurales de difícil acceso en el contexto de la búsqueda de un un joven desaparecido hace un mes permitieron un insólito descubrimiento: una megaplantación de marihuana en una isla ubicada a unos 7 kilómetros de la localidad de Lamarque, cerca de Choele Choel.

Según informaron desde el gobierno rionegrino, el operativo de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) del Valle Medio culminó con el secuestro de 55 plantas de cannabis de gran tamaño y casi 16 kilos de flores de marihuana.

“Los efectivos de la BMA llegaron hasta un islote ubicado en la margen sur del río Negro donde detectaron, camuflado entre álamos y sauces, un cultivo montado de manera estratégica para pasar desapercibido y aprovechar el aislamiento natural del terreno ”, señalaron.

El hallazgo se produjo en una isla sobre el río Negro.

Las plantas de cannabis medían cerca de tres metros de altura y estaban ocultas entre las malezas de la isla, “protegidas con trampas de las llamadas comúnmente cazabobos”, dijeron desde la Policía de Río Negro. Los efectivos policiales identificaron también tres sectores acondicionados para el secado de cogollos, donde había flores ya recolectadas, con un peso total que rondaba los 16 kilos, listas para su procesamiento.

“El lugar presentaba signos claros de actividad reciente. Por un lado, se observó una estructura precaria tipo garita que habría sido utilizada como resguardo o punto de vigilancia. Por otro lado se detectó un arma de fabricación casera ubicada en una de las paredes, lo que sugiere la existencia de un sistema rudimentario de seguridad para proteger la plantación”, dijeron desde el gobierno provincial.

En medio del procedimiento, apareció un hombre de 55 años que intentó fugarse, aunque fue rápidamente detenido. Según agregaron las autoridades, todo lo secuestrado fue trasladado a dependencias policiales mientras avanza la causa por infracción a la ley de drogas. Tras el hallazgo de la plantación, se dio intervención a la fiscal federal de General Roca, Paula Perfetti.

Las plantas de cannabis medían casi 3 metros de alto.

Desde la Fiscalía Federal se dispuso la detención del hombre de 55 años, el secuestro de los elementos y el aporte de registros fílmicos y fotográficos que permitan dimensionar la magnitud de la plantación.

Hace pocos días, también en el Alto Valle, en la localidad de Chichinales, la Policía encontró una plantación de marihuana en una chacra rural. En total se incautaron 32 plantas con alturas que iban desde los 80 centímetros hasta casi 2,70 metros. A su vez, se encontraron 13 plantines, una balanza de precisión y recipientes de fertilizantes utilizados para el cuidado de las plantas.

Según informó el diario Río Negro, el procedimiento se desarrolló en el contexto de un amplio despliegue de fuerzas que desde hace semanas recorre campos, canales y sectores ribereños del Valle Medio en busca de Kevin Hernández, un joven de 26 años oriundo de Lamarque que está desaparecido desde el 22 de febrero pasado.