Caso Thiago Correa: detuvieron al sospechoso prófugo del intento de robo al policía

Se sospecha que formó parte de la banda de ladrones que intentó asaltar en La Matanza al oficial ayudante de la Policía Federal Argentina (PFA) Facundo Aguilar Fajardo y fue el único de los delincuentes que logró escapar cuando el uniformado comenzó a disparar: uno de sus cómplices murió y otros dos resultados heridos. En la secuencia, uno de los disparos impactó en la cabeza de Thiago Correa, un niño de 7 años que esperaba el colectivo con su papá. El chico, finalmente murió. Ahora, Joaquín López Otto, el prófugo, fue atrapado.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires. El sospechoso fue detenido en Ciudad Evita, en La Matanza.

“López Otto fue detenido cuando deambulaba por el barrio Villegas, en Ciudad Evita”, agregaron las fuentes consultadas.

El sospechoso fue detenido en Ciudad Evita, en La Matanza

Aguilar Fajardo está preso e imputado por el delito de homicidio simple con dolo eventual, que prevé una pena de entre ocho y 25 años de cárcel. Todo sucedió el miércoles de la semana pasada cuando el policía esperaba un colectivo junto a su madre en la intersección de Crovara y Madrid, en Ciudad Evita, en La Matanza. Estaba de franco y no llevaba uniforme. En ese momento fue amenazado por cuatro delincuentes armados.

Aguilar Fajardo se defendió y disparó más de una decena de veces con su pistola reglamentaria 9 milímetros. Era el primer tiroteo en su carrera, que inició tras egresar en diciembre pasado.

Mató a uno de los ladrones que intentaba huir e hirió a otros dos delincuentes. El cuarto escapó. Era López Otto.

Pero una de sus balas siguió el recorrido a lo largo de 198,5 metros y alcanzó a Thiago, que estaba sobre los hombros de su padre, con quien esperaba un colectivo en otra parada.

Primero había sido indagado por exceso en la legítima defensa. Durante esa primera indagatoria, ante el fiscal Diego Rulli, había dicho: “Fue cuestión de segundos, no hubo tiempo de pensar. Lo hice porque pensé que a mi mamá la mataban ahí mismo y no la iba a ver nunca más. Entre los agresores y yo no había nadie”.

También detalló: “Me apuntó a la cara y me dijo: ‘Dame todo o te mato’. A mi mamá le tiraban del pelo y le apuntaban, también. Yo no me resistí, les di mi mochila y el celular, pero cuando vi que a mi vieja la seguían maltratando, pensé que la iban a matar”.

El momento del tiroteo donde balearon a Thiago Correa

Brandon Corpus Antelo, de 18 años, uno de los asaltantes, murió en el lugar del tiroteo tras recibir seis disparos. En tanto, Uriel Alexis Montenovo, de 21 años, recibió un disparo en la pierna derecha y Uriel Emanuel Leiva, también de 21, fue herido en el abdomen y permanece internado en estado crítico.

Ahora fue detenido el único ladrón que había logrado escapar.

La defensa de Bullrich

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, respaldó a Aguilar Fajardo. “La acción del policía fue de legítima defensa”, sostuvo en una conferencia de prensa el viernes, horas antes de que se confirmara la muerte del niño.

“Thiago murió. Es una noticia triste y dolorosa. Los delincuentes son los únicos responsables de esta tragedia. Si no hubieran salido a robar, hoy no habría ninguna familia destruida. Tienen que pagar con prisión perpetua ”, dijo Bullrich.

Y agregó: “Si los delincuentes no hubieran salido a robar, hoy Thiago estaría con su familia. Facundo, un policía de 21 años que salía a trabajar, se defendió y defendió a su mamá de una banda de delincuentes armados. Actuó ante una situación desesperante y de peligro. Los cuatro delincuentes son los responsables. Ellos eligieron el crimen. Por eso, vamos a pedir el cambio de carátula: esto fue tentativa de homicidio por parte de quienes eligieron salir a robar con un arma. Acompaño con el corazón a las familias de Thiago y de Facundo en este momento. Estamos a su disposición”.