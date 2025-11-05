Cayó el “Rochito”, un joven acusado por el crimen de un policía retirado en La Matanza

Un joven de 20 años fue detenido en las últimas horas acusado de asesinar a Miguel Alejandro Pauloni Negri, un oficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) que había prestado servicios en la Policía de la Ciudad, en un hecho ocurrido en julio pasado en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, partido de La Matanza.

Fuentes policiales informaron que el arresto se concretó en la intersección de la avenida Crovara y General Belgrano, en Aldo Bonzi, tras una serie de tareas de inteligencia que permitieron localizar al sospechoso, quien se movilizaba entre distintos inmuebles del conurbano y mantenía contacto con delincuentes que le ofrecían lugares para ocultarse en asentamientos.

El detenido, apodado “Rochito”, tenía pedido de captura nacional e internacional y quedó imputado por los delitos de homicidio agravado criminis causa, robo agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra.

El crimen que se le atribuye ocurrió el mediodía del 1 de julio, en la calle Fonrouge, entre José Alico y Juan Campión. Negri, de 65 años, lavaba su BMW modelo 2008 en la vereda de su casa cuando fue abordado por dos hombres armados que intentaron robarle el vehículo.

Al advertir la situación, el exintegrante de las fuerzas de seguridad se identificó como policía y se produjo un intercambio de disparos . Según las pericias, hubo al menos 11 disparos, dos de los cuales impactaron en la víctima: uno en el abdomen y otro en la pierna. Negri fue trasladado de urgencia al Hospital Alberto Balestrini, donde se constató su fallecimiento.

Aldo Bonzi: así fue el crimen de un policía retirado

Tras el hecho, los agresores escaparon en direcciones distintas y luego se subieron a un colectivo. Desde entonces, la investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de San Justo, quien ordenó diversas tareas de campo para identificar a los responsables y delegó las pesquisas en la División Homicidios de la PFA.

En ese marco, uno de los prófugos, de 18 años y conocido como “Stanley”, se entregó semanas atrás en la Superintendencia de Investigaciones Federales. El segundo implicado, ahora detenido, había logrado mantenerse oculto durante meses gracias a una red de contactos que le garantizaba refugio en distintos puntos del conurbano.

Vecinos y amigos de la víctima habían relatado en su momento que Negri estaba siempre alerta porque ya había sido víctima de robos. “Él decía que no le iban a ganar de mano”, contó Luis, uno de sus allegados, en diálogo con LN+.

El caso generó conmoción en Aldo Bonzi y reacciones políticas a nivel nacional. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó el hecho como “desgarrador” en un mensaje publicado en la red social X, donde expresó: “Alejandro, policía retirado, estaba lavando su auto en la vereda de su casa cuando dos delincuentes le tiran 11 tiros solo para robarle”.

Con la detención de “Rochito”, la causa avanza hacia la etapa de indagatoria, mientras se espera que la Justicia defina la situación procesal de ambos acusados.