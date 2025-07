Videos: un policía retirado fue asesinado a plena luz del día en un intento de robo en La Matanza

Un policía retirado fue asesinado este martes al mediodía durante un enfrentamiento armado con dos delincuentes que intentaron robarle el automóvil en la localidad de Aldo Bonzi, partido de La Matanza. La víctima fue identificada como Miguel Alejandro Pauloni Negri, de 65 años, quien prestó servicios primero en la Policía Federal Argentina (PFA) y desde 2016 en la Policía de la ciudad de Buenos Aires, hasta su retiro.

El hecho ocurrió alrededor de las 12.04 en la calle Fonrouge, entre José Alico y Juan Campion, según fuentes de la PFA consultadas por LA NACION. Como muestran imágenes captadas por cámaras de seguridad en la vía pública, Negri se encontraba lavando su BMW modelo 2008 cuando dos hombres lo abordaron para robarle el vehículo.

Al advertir la situación, el exintegrante de las fuerzas des seguridad se identificó y se produjo un intercambio de disparos: en total fueron 11 disparos, dos de los cuales impactaron en la víctima, uno en el abdomen y otro en la pierna. Negri fue trasladado al Hospital Balestrini, al que arribó sin signos vitales.

Luis y Nerina, vecinos y amigos cercanos de la víctima, relataron en diálogo con LN+ que el policía retirado estaba permanentemente alerta porque ya había sido víctima de robos anteriormente. “Estamos muy mal, éramos muy amigos. El sábado estuvo comiendo en mi casa. Él siempre estaba atento, ya los tenía calados porque ya le habían robado una vez cuando estaba deprimido, y ahora dijo que no le iba a pasar”, expresó Luis.

“Yo decía ‘a este lo van a poner en cualquier momento y se van a llevar un susto porque este muchacho los va a cocinar’. Él andaba enfierrado y decía ‘acá a mí no me van a ganar de mano’. Él estaba atento. Si llegaba a correr alrededor del BMW, los hacía puré. El insistía en que no iba a tener tapujos en matar delincuentes”, enfatizó.

Y completó: “Por el video que vi, se dio cuenta al toque. Estaba mi señora cuando le tiraron. Yo escuché nueve tiros pero eran 11. Ahora un oficial me dijo que él alcanzó a disparar, pero creo que no le dieron tiempo”.

Personal de la Policía Federal Argentina se hizo presente en el lugar de los hechos. El fiscal Adrián Arribas, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, fue quien encargó además las primeras pericias delictivas. Con respecto a los delincuentes, escaparon en direcciones distintas y luego se subieron a un colectivo.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, calificó el hecho como “desgarrador”. En un posteo en la red social X, la funcionaria escribió: “Este video es desgarrador. Alejandro, policía retirado, estaba lavando su auto en la vereda de su casa cuando dos delincuentes malnacidos le tiran 11 tiros solo para robarle”.

Este video es desgarrador. Alejandro, policía retirado, estaba ¡LAVANDO SU AUTO! en la vereda de su casa cuando dos delincuentes malnacidos le tiran 11 tiros en cuestión de segundos, solo para robarle.



“Kicillof no solo es un inútil en todo lo que hace, sino que además es pro delincuentes y trabaja a diario para garantizarles impunidad .La Matanza es tierra liberada. ¡Trabajen y cuiden a los bonaerenses!”, sentenció.