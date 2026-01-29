Cayó un policía que tenía en su casa 18 plantas de cannabis y más de dos kilos cosechado
El efectivo fue descubierto luego de que arrestaran a otros dos sospechosos, que quisieron darse a la fuga durante un operativo de rutina en Ezeiza
Un operativo de rutina de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la localidad bonaerense de Ezeiza finalizó con un policía de la Ciudad detenido por tener 18 plantas y más de dos kilos de cannabis en su casa. Además, fueron arrestados otros tres implicados.
El episodio ocurrió el lunes, cuando agentes de la PSA cumplían tareas de patrullaje en la zona en el marco del Operativo Dinámico Territorial. En ese contexto, divisaron a dos sospechosos en motocicleta, quienes al notar la presencia policial intentaron darse a la fuga.
Sin embargo, fueron capturados metros después y durante la requisa descubrieron que uno de ellos transportaba 24 cigarrillos de cannabis. Por dicho motivo, trasladaron a ambos a la Comisaría 1° de Ezeiza.
Posteriormente, la judicatura interviniente autorizó un allanamiento en el domicilio del cual salieron los dos delincuentes atrapados con la droga. Como resultado del operativo, detuvieron a los dos propietarios del inmueble; un policía de la Ciudad y un empleado de una empresa de seguridad privada.
A su vez, secuestraron 2696 gramos de cannabis, 18 plantas, una balanza de precisión, recortes de bolsas transparentes, dos teléfonos celulares, una pistola Beretta calibre 9 milímetros y 16 municiones.
Por la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Ezeiza.
