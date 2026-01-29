LA NACION

Cayó un policía que tenía en su casa 18 plantas de cannabis y más de dos kilos cosechado

El efectivo fue descubierto luego de que arrestaran a otros dos sospechosos, que quisieron darse a la fuga durante un operativo de rutina en Ezeiza

La PSA secuestró 18 plantas de cannabis
Un operativo de rutina de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la localidad bonaerense de Ezeiza finalizó con un policía de la Ciudad detenido por tener 18 plantas y más de dos kilos de cannabis en su casa. Además, fueron arrestados otros tres implicados.

El episodio ocurrió el lunes, cuando agentes de la PSA cumplían tareas de patrullaje en la zona en el marco del Operativo Dinámico Territorial. En ese contexto, divisaron a dos sospechosos en motocicleta, quienes al notar la presencia policial intentaron darse a la fuga.

Uno de los detenidos
Sin embargo, fueron capturados metros después y durante la requisa descubrieron que uno de ellos transportaba 24 cigarrillos de cannabis. Por dicho motivo, trasladaron a ambos a la Comisaría 1° de Ezeiza.

Más de 2 kilos de cannabis secuestrado
Posteriormente, la judicatura interviniente autorizó un allanamiento en el domicilio del cual salieron los dos delincuentes atrapados con la droga. Como resultado del operativo, detuvieron a los dos propietarios del inmueble; un policía de la Ciudad y un empleado de una empresa de seguridad privada.

Dos fueron detenidos durante el allanamiento
A su vez, secuestraron 2696 gramos de cannabis, 18 plantas, una balanza de precisión, recortes de bolsas transparentes, dos teléfonos celulares, una pistola Beretta calibre 9 milímetros y 16 municiones.

El arma Baretta secuestrada
Por la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Ezeiza.

