Chaco: detuvieron a dos hombres por filmarse mientras mataban a un yacaré

Este miércoles por la mañana, dos hombres fueron detenidos luego de que se volviera viral un video en el que se los ve agredir a un yacaré hasta matarlo. El violento hecho tuvo lugar en la localidad de Puerto Vilelas, en la provincia de Chaco. Ambos quedaron acusados por infracción al artículo 109º del Código de Faltas de la provincia que sanciona actos de crueldad o violencia contra los animales de la fauna silvestre.

El accionar de los imputados quedó capturado en imágenes que ellos mismos grabaron y subieron a las redes sociales. Esto generó indignación entre los usuarios que, tras ver el violento registro en que los hombres matan al animal, los denunciaron ante la Justicia.

En este contexto, el Juzgado de Paz y Faltas de Puerto Vilelas dispuso el comienzo de la investigación y, pocas horas después, los ciudadanos -identificados por los medios locales por los apellidos Leyes y González, ambos de 39 años- se presentaron de forma espontánea en la comisaría, se reconocieron como los protagonistas del video y expresaron su voluntad de “resolver su situación legal”.

La jueza Elena Godoy, a cargo del Juzgado de Paz y Faltas, ordenó notificar la detención de ambos y su identificación en el Departamento de Antecedentes Personales. Ahora, con el resultado de la planilla de antecedentes, se volverá a evaluar su situación procesal y se determinará la pena que podrían enfrentar.

Para este tipo de situaciones, la Ley 14.346 que protege a los animales. Quienes infrinjan malos tratos o actos de crueldad pueden recibir penas que van desde multas económicas hasta prisión de quince días a un año.

En la provincia de Chaco, en tanto, la Ley 850-J se refiere a la protección y bienestar animal. Esta reglamentación establece un marco normativo para garantizar la atención, cuidado y protección de los animales, tanto domésticos como silvestres en cautiverio, dentro de la provincia. Su objetivo principal es prevenir el maltrato y la crueldad hacia los animales, y evitar así sufrimiento innecesario, lesiones o la muerte.

Maltrato de galgos en Buenos Aires

Desbarataron una red clandestina de carreras de galgos Gza.

En un operativo coordinado por la Coordinación Zonal de Seguridad Rural con sede en Tres Arroyos, la policía desbarató una organización dedicada a las carreras clandestinas de galgos, una práctica prohibida por la ley y vinculada a apuestas ilegales, maltrato animal y uso de sustancias para potenciar el rendimiento físico de los animales.

La causa, que comenzó en abril pasado a partir de denuncias de productores rurales del partido de Coronel Pringles, derivó en 14 allanamientos simultáneos autorizados por la Justicia y ejecutados en dos localidades bonaerenses: seis domicilios fueron registrados en Tres Arroyos y ocho en Coronel Pringles.

Según pudo saber LA NACION, la investigación se inició por llamados que alertaban sobre movimientos extraños de personas con perros galgos en zonas rurales. Al principio se pensó que se trataba de caza furtiva de liebres, pero pronto se determinó que los involucrados organizaban carreras conocidas como ‘de yuntas’, con reglamentos, puntuación, apuestas y premios.