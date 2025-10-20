Violencia extrema en cuadreras: matan a un joven de 23 años en medio de apuestas millonarias en una carrera de caballos

SANTA FE.– Una jornada de cuadreras, tradicionales carreras cortas de caballos en zonas rurales caracterizadas por apuestas elevadas, terminó en un enfrentamiento fatal entre grupos de Santiago del Estero y Santa Fe. Un joven de 23 años murió y al menos cinco personas resultaron heridas con armas blancas .

El hecho ocurrió al caer la tarde del domingo en la pista Pedro Villa Río Viejo, en el paraje Quebrachos, a 33 kilómetros al sur de la capital santiagueña, tras un clásico disputado por dos caballos, uno de cada provincia.

Según los primeros informes policiales, al terminar la carrera ganada por Mariachi, el caballo inscripto por vecinos de Rafaela, Santa Fe, frente a Buscada Phanthe, los apostadores vencedores se acercaron a la ventanilla para cobrar sus premios. Sin embargo, se encontraron con una demora atribuida a una maniobra de los dueños del animal local, que cuestionaban el resultado.

Ante la negativa de los organizadores a reconocer la victoria y liquidar los premios, comenzaron los incidentes. Las agresiones verbales derivaron en golpes y el descontrol se generalizó. Testigos admitieron que muchos participantes habían consumido alcohol en exceso.

En medio de la pelea, que incluyó el uso de cuchillos, apareció un hombre identificado con el apellido Albarracín, quien apuñaló a un santafecino y luego subió a una camioneta Chevrolet S10 blanca, aceleró dentro del predio, atropelló a varias personas y se fugó.

El lugar a donde fueron trasladados los heridos Redes

La víctima fatal fue identificada como Jonathan Morel, de 23 años y oriundo de Rafaela. El joven murió alrededor de las 20 pese a la asistencia médica en el lugar y en el hospital de Sumampa.

El primer informe policial de la Seccional 33 de Sumampa, al que accedió LA NACION, menciona solo el apellido del agresor. Luego trascendió que su abogado anticipó que Albarracín se entregará a la policía en las próximas horas.

Entre los heridos internados figuran Nahuel Alberto Miranda, de 27 años, y Ramiro Gutiérrez, de 25; ambos con golpes. Otro hombre apuñalado, cuya identidad no se reveló, permanece en grave estado en el mismo hospital.

Las carreras cuadreras son una práctica tradicional en el interior del país. Creada por los gauchos, se denominan así porque son competencias de corta distancia, medida en “cuadras”, antigua unidad equivalente a cien varas.

Aunque la mayoría de las provincias las prohibieron en las últimas décadas [en Santa Fe solo se permiten en hipódromos autorizados], en algunas localidades del norte y en Santiago del Estero se siguen realizando de manera ilegal, más allá del argumento de la tradición. Las apuestas elevadas suelen generar conflictos como el ocurrido en este caso.