Chubut: hallaron a la policía que había desaparecido hace cuatro días en plena tormenta de arena

La joven oficial de policía, María José San Martín, que había desparecido en medio de una tormenta de arena cuatro días atrás, fue hallada con vida este miércoles en una zona de Río Chico de Chubut, cerca del lugar donde se había varado su auto. La oficial ayudante, de 25 años, fue trasladada al Hospital Zonal con signos de deshidratación.

Policía hallada en Chubut

La policía, que no tenía noticias suyas desde el sábado 13, la encontró en una zona desértica tras varios días de un amplio operativo de búsqueda y rastrillaje que incluyó vehículos especiales, cuatriciclos y caballos.

Jorge Juárez, vocero del Ministerio Público Fiscal de Sarmiento, informó este miércoles que un integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales de la Policía de la Provincia del Chubut (GEOP) encontró a la joven cuando caminaba en dirección a la ruta. Asimismo, especificó que “estaba consciente, pero con signos severos de deshidratación”. Lo único que pudo manifestar fue pedir agua”, precisó, según consignó El Chubut.

En una conferencia de prensa brindada este miércoles al mediodía de la que participó el intendente de Sarmiento, Sebastián Ángel Balochi, el doctor que la atendió, Francisco Ferrari, detalló el estado de salud de la oficial y aseguró que el jueves la oficial recibirá el alta este jueves.

“La verdad que el estado de salud, para lo que vivió María José, es estable, clínicamente bueno. Ella, por suerte, ha sabido sobrevivir utilizando algunas técnicas de supervivencia que fueron improvisadas por ella, pero que le sirvieron para que haya un estado estable”, indicó según informó el mismo medio citado.

Desaparición

El viernes pasado San Martín -quién presta servicios en la División Policial de Investigaciones de Sarmiento- junto con una compañera, tomaron la ruta desde Sarmiento hacia Colhué Huapi a bordo de un automóvil para hacer una guardia en un yacimiento de petróleo, como servicio adicional. Sin embargo, cuando aun faltaban 70 kilómetros para llegar al destino, chocaron contra un banco de arena y el auto quedó encajado.

Sin poder retirar el vehículo, pasaron la noche en el interior, esperando que algún otro conductor se detuviera a ayudarlas, dado que no tenían señal en sus teléfonos para pedir auxilio.

María José San Martín tiene 25 años y está desaparecida desde el sábado

Alrededor de las 15 del sábado decidieron salir a caminar para encontrar algún punto alto que las ayudara a conseguir señal, según indicó la compañera de San Martín en su declaración. No obstante, mientras se adentraban en el campo, las sorprendió una tormenta de arena y polvo que provocó que se separaran. La compañera regresó hasta el auto, pero no volvió a ver a San Martín. Al cabo de unas horas fue rescatada y regresó junto con un amigo para buscarla.

Sin embargo, no había rastro de su paradero y decidieron dar aviso en la comisaría de Sarmiento. Recién el domingo 14 el Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento de la situación y dispuso un operativo y protocolo para encontrarla.