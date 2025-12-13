Choque en Caballito: un auto volcó, una mujer fue hospitalizada y buscan a un conductor que escapó

Un fuerte choque entre tres vehículos ocurrió durante la madrugada de este sábado en el barrio porteño de Caballito y dejó como saldo un automóvil volcado, una mujer hospitalizada con politraumatismos y un conductor que se dio a la fuga antes de la llegada de la Policía. El hecho se registró alrededor de las 5.40 en la intersección de la avenida Rivadavia y la calle Dr. Juan José Paso, donde intervinieron Bomberos de la Ciudad, personal del SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad.

Según informaron fuentes policiales a LA NACION, el impacto inicial se produjo cuando un Chevrolet Prisma que circulaba por avenida Rivadavia colisionó, al llegar al cruce, contra un Chevrolet Cobalt. El Prisma era conducido por un ciudadano venezolano de 37 años, quien viajaba acompañado por una mujer argentina de 35. En tanto, al volante del Chevrolet Cobalt se encontraba un hombre mayor de edad.

El episodio ocurrió en la intersección de avenida Rivadavia y Dr. Juan José Paso

La violencia del impacto provocó que el Chevrolet Cobalt perdiera estabilidad, quedara volcado sobre la calzada y, ya en posición invertida, terminara impactando contra un tercer vehículo que se encontraba estacionado y sin ocupantes.

La mujer accidentada presentaba politraumatismos por lo que fue trasladada al Hospital Ramos Mejía

Fuentes policiales informaron a este medio que el conductor del Cobalt logró salir del habitáculo por sus propios medios, pero se dio a la fuga antes de la llegada del personal policial, por lo que es intensamente buscado. En tanto, el conductor del Prisma también descendió sin asistencia, mientras que su acompañante debió ser atendida en el lugar por médicos del SAME.

Tras una primera evaluación, los profesionales constataron que la mujer presentaba politraumatismos y dispusieron su traslado al Hospital Ramos Mejía para una atención más exhaustiva, aunque señalaron que no corría riesgo de vida. En paralelo, Bomberos de la Ciudad realizaron tareas preventivas en el lugar, entre ellas la desenergización de los vehículos, para evitar riesgos adicionales.

En el lugar intervinieron Bomberos y personal del SAME

La Unidad Fiscal de Flagrancia Este (UFLA Este), a cargo del fiscal Iglesias, dispuso la realización de un test de alcoholemia al conductor del Prisma y la toma de declaración de la damnificada. Además, se iniciaron las actuaciones correspondientes para reconstruir la mecánica del hecho y determinar responsabilidades.

El tránsito en la zona permaneció parcialmente restringido durante varias horas mientras se llevaban adelante las tareas de peritaje, remoción de los vehículos y limpieza de la calzada. La investigación continúa en curso, con el foco puesto en localizar al conductor que abandonó el lugar tras el accidente.