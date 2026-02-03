Video | Violenta pelea en el Museo MAR: dos hombres se agarraron a piñas en pleno hall central
Los individuos comenzaron con una acalorada discusión verbal, pero el conflicto escaló hasta que los hombres se trenzaron en una pelea cuerpo a cuerpo
Una violenta pelea sorprendió este domingo a los visitantes del Museo MAR, en Mar del Plata, donde dos hombres se enfrentaron a golpes en pleno hall central del edificio, ante la mirada atónita de decenas de personas. El episodio ocurrió durante la tarde y quedó registrado en un video que en las últimas horas se volvió viral en redes sociales.
Según trascendió, uno de los involucrados recorría el museo junto a su novia en un paseo de fin de semana cuando se cruzó de manera inesperada con el exnovio de la mujer. El encuentro derivó primero en una fuerte discusión verbal y luego en una pelea cuerpo a cuerpo, con golpes de puño y patadas, que se extendió durante varios minutos.
La escena se desarrolló en el museo ubicado en la intersección de Félix U. Camet y López de Gomara. En las imágenes se observa cómo algunas personas intentaron intervenir para separarlos, aunque sin éxito inmediato. De acuerdo con el testimonio de uno de los testigos que grabó la gresca y habló con el medio local 0223, la pelea se desató tras el cruce entre la pareja y el ex de la mujer durante la visita al centro cultural.
En Zárate: un hombre mató a la expareja de su novia en una estación de servicio
Días atrás, una estación de servicio de la ciudad bonaerense de Zárate se convirtió en escenario de un homicidio. Un hombre de 24 años mató a balazos a la expareja de su actual novia luego de intercambiar palabras que derivaron en una fuerte discusión. El crimen ocurrió frente a un grupo de chicos que regresaban de una excursión, entre ellos la hija de la víctima, a quien habían ido a buscar tanto él como su madre.
El violento hecho ocurrió en la estación YPF ubicada en la intersección de avenida Lavalle y Teodoro Fels. Las fuentes con acceso a la investigación confirmaron que la víctima fue identificada como Leonel Ezequiel Martínez, de 32 años, operario y vecino de Zárate.
Los hombres mantuvieron inicialmente una discusión. En ese contexto, la actual pareja de una mujer de 30 años extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos contra el ex de ella.
