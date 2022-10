Chofer héroe: subió el colectivo a la vereda en medio de un violento asalto de motochorros

Un grupo de empleados de una concesionaria de La Plata fue abordado anoche en la vereda por cinco hombres armados subidos en dos motos. En medio del asalto, cuando los delincuentes golpeaban y gatillaban contra sus víctimas, el chofer de un colectivo pasó por el lugar y les cruzó el vehículo para evitar que el ataque pasara a mayores, según se pudo ver en un video de seguridad. Luego, los delincuentes se dieron a la fuga.

El asalto y la intervención heroica sucedieron ayer a las 20.40 en la concesionaria ubicada en la esquina de 43 y 31. Los empleados estaban cerrando la concesionaria y charlando en la vereda cuando dos motos se acercaron y los cinco delincuentes que las abordaban los amenazaron con armas para robarles sus pertenencias, informó El Día.

Los motochorros golpearon a los empleados, los amenazaron con matarlos e incluso gatillaron sus armas contra ellos sin que salieran las balas. Así, llegaron a robarles dinero, celulares y una moto.

“Fueron 30 segundos, pero pareció una eternidad”, dijo a ese medio platense una de las personas asaltadas quien además dijo que minutos antes estaban cerrando para ya retirarse a sus hogares.

Un hombre intervino en un asalto de un motochorro

Cuando aún los delincuentes seguían golpeando a sus víctimas, un chofer de la línea 307 pasaba por la avenida y al ver la escena decidió subir el colectivo a la vereda y atravesarse entre los delincuentes y sus víctimas. Esto hizo que los motochorros se dispersaran y se dieran a la fuga, tal como se ve en las imágenes de la cámara de seguridad de la concesionaria.

“Si el colectivero no hubiese hecho esa maniobra, no sé qué habría pasado. Gatillaron varias veces, pero no salió la bala. Nos pedían plata, celular, todo lo que teníamos. Es un milagro que estemos todos vivos”, dijo el empleado al que le robaron la moto.

Además de agradecerle al chofer del colectivo, las víctimas dijeron que uno de los motochorros se escapó hacia Los Hornos en contramano y los otros por la calle 31. Los delincuentes aún siguen siendo buscados por la policía.