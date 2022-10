Choque múltiple en Panamericana: un auto embistió a dos vehículos, hizo que un hombre cayera al vacío de un puente y se fugó con los airbags explotados

Un violento episodio ocurrió esta mañana en la autopista Panamericana al producirse un choque múltiple que terminó con al menos cinco vehículos afectados. Pero no fue solo eso: el conductor que produjo el último impacto de la cadena hizo que un hombre cayera al vacío de un puente y después se dio a la fuga. Para cerca de las 8 todavía se esperaba la llegada de una segunda ambulancia en el lugar para atender a este señor, herido, mientras personal de la vía rápida y de Gendarmería intentaba mantenerlo despierto. La atención arribó unos minutos después de las 8.

La situación comenzó a las 6.45 de la mañana de este lunes en el kilómetro 24 de la Panamericana, sentido a la ciudad de Buenos Aires, cuando dos automóviles se detuvieron en esa vía rápida porque había ocurrido un siniestro vial con otro coche más adelante y fueron impactados por un cuarto auto.

Al ocurrir esto, los conductores de los tres últimos vehículos se bajaron para intercambiar papeles y datos, pero en ese momento fueron fuertemente embestidos por un Volkswagen Gol GTI en el que viajaban cuatro o cinco personas jóvenes, de acuerdo a los testigos en el lugar. Debido a este choque final, uno de los hombres que estaba sobre la calzada haciendo el intercambio de papelería terminó herido y otro cayó al vacío desde el puente sobre el que estaban detenidos.

En tanto, el conductor del Gol GTI se dio a la fuga pese a tener los airbags explotados y a estar con parte de la carrocería destruida.

En diálogo con LN+ Damián, uno de los hombres que manejaba un vehículo involucrado en el siniestro vial, contó: “Hubo un accidente más adelante y yo frené. El muchacho del Chevrolet paró atrás mío y este muchacho nos embistió. Hasta ahí estábamos todo bien. Con los muchachos nos pusimos a intercambiar los datos y me voy a llamar al laburo, para avisar que me había ocurrido esto, y viene un Gol GTI con todo y ahí los pasó por arriba a los dos muchachos”.

Asustado por lo que acababa de acontecerles, Damián siguió: “Me quedé todo duro porque cuando se estaban hablando entre ellos dos, vino [el otro auto] y los embistió. Venía por la mano rápida. Y ahí cayó uno de los muchachos del puente y al otro casi lo pasan por arriba”.

Entonces, el testigo relató que habló con el conductor del Gol para intentar que no deje el lugar y se tranquilicen los ocupantes, pero no lo logró. “Les explotaron airbags y se fue. Le husmeaba el auto por todos lados. Lo quise filmar y me dijeron que no. Creo que venían de bailar, eran como cinco personas”, indicó.

Incluso reveló que luego del impacto apareció un Chevrolet Cruze y que sus ocupantes dialogaron con los chicos que circulaban en el Gol GTI. “Después de 20 minutos paró un muchacho y le dijo: ‘¡No!, chocaste’. Hablaron entre ellos y se fue”, aseveró Damián al respecto, mientras señalaba las piezas del Volkswagen que quedaron tiradas sobre la Panamericana, pese a que sus ocupantes ya no estaban en el lugar.

“Se subieron al auto husmeando, con los airbags rotos. La patente la tenían en el vidrio”, detalló Damián.

