Rescataron a una cría de mono caí que era transportado ilegalmente en Retiro: iba escondido en una caja de bananas
Los efectivos de la Policía Federal fueron notificados de una actividad sospechosa a través de una denuncia anónima; el animal fue llevado al Ecoparque, en donde continuará con su recuperación
- 3 minutos de lectura'
En medio del furor por Punch, el mono japonés que fue abandonado por su madre y tiene un peluche de apego, los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) encontraron un animal de la misma especie que era transportado ilegalmente en el barrio porteño de Retiro.
La cría de mono caí iba escondido dentro de una caja de cartón rumbo hacia la estación de ferrocarril San Martín cuando los efectivos lo interceptaron tras una denuncia anónima de una persona que detectó una situación sospechosa.
La responsable que lo llevaba fue identificada y se iniciará un proceso judicial, ya que según la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna, la tenencia, tránsito y venta de animales silvestres —incluidos los monos— es ilegal.
El pequeño ejemplar, por otro lado, también está protegido por la Ley de Conservación de Fauna Silvestre, que regula la protección, manejo y aprovechamiento de especies autóctonas y migratorias en hábitats naturales.
De esta forma, fue puesto a resguardo y trasladado al Ecoparque porteño para su recuperación y seguimiento con el fin de devolverlo posteriormente a su hábitat natural.
Otro caso en Córdoba
Hace pocos días, un mono tití que estaba fuera de su hábitat fue rescatado por la Policía del interior de un domicilio en la provincia de Córdoba tras haber sido visto deambulando por la vía pública.
Según pudo saber LA NACION, un ejemplar de la especie “orejas de pincel” fue rescatado el pasado 26 de febrero luego de haberse introducido en una vivienda de barrio Villa Siburu, en la ciudad de Córdoba.
El procedimiento se concretó cerca del mediodía cuando efectivos de la Patrulla Rural, a partir de un requerimiento del Comando de Acción Preventiva (CAP), se acercaron al domicilio. El animal había sido visto deambulando por la vía pública y, posteriormente, se ocultó en el interior de la casa. Tras aplicar los protocolos correspondientes, el personal interviniente logró asegurar y rescatar al ejemplar.
Finalmente, el mono fue trasladado en buen estado de salud al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad de Córdoba, donde fue sometido a controles veterinarios y quedará a disposición de la autoridad competente.
