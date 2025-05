Cinco delincuentes golpearon a un jubilado de 84 años en una pesadilla que duró tres horas

Un jubilado de 84 años sufrió un violento robo el jueves alrededor de las 3 en su casa de San Lorenzo al 600, en la localidad bonaerense de Villa Domínico. Los delincuentes que ingresaron en el domicilio le pegaron e intentaron ahorcarlo, según relató la propia víctima.

“Me golpearon cuando estaba en la cama, me apretaron hasta que me faltó el aire. Me volaron el diente, después me ataron la mano y los pies y me dijeron dame los dólares y el oro. Por lo menos me dieron un poco de agua porque me estaba descomponiendo”, señaló el jubilado, identificado como Víctor.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, donde se vio a los sospechosos robar una moto que estaba encadenada a una reja, apenas unos minutos antes de ingresar en la casa de Víctor. Vestidos de negro y encapuchados, descendieron de un vehículo, un Volkswagen Golf GTI blanco, y saltaron la reja de la vivienda. De esta forma lo sorprendieron al jubilado mientras dormía.

“Eran cuatro y uno esperaba afuera”, aseguró la víctima. “¡Venir cinco personas a asaltarme, un hombre de 84 años!“, señaló.

Luego del episodio la casa quedó completamente revuelta, dado que los delincuentes buscaban en forma persistente dinero y joyas, a pesar que Víctor les insistió en que no encontrarían nada. “Tengo 84 años y trabajé hasta los 80. Tengo la heladera y no la puedo arreglar, cómo voy a tener oro”, comentó la víctima, entre resignada y enfadada.

Luego de tres horas, los delincuentes se subieron al vehículo y escaparon. Hasta el momento permanecen prófugos.