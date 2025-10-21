Qué se sabe de la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Comodoro Rivadavia hoy

Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, se conocieron hace un mes. La pareja de jubilados desapareció hace 10 días en los Cañadones de Visser, a 70 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

Recorrían el sur del país cuando, aparentemente, se encajaron en una zona de barro con su camioneta y salieron a buscar ayuda. El vehículo, que fue encontrado el sábado, estaba cerrado con llave, sin signos de violencia ni desorden, y con dinero en su interior.

La camioneta en la que viajaba la pareja apareció encajada y con las puertas cerradas con llave.

La principal hipótesis es que los jubilados, tras quedar en medio del barro y sin señal de celular, decidieron salir a pedir ayuda y se perdieron en los cañadones. De hecho, el hallazgo de fogatas de poco tiempo renovaron las esperanzas de los investigadores.

Según consignaron medios locales, más de cien personas buscan a Kreder y Morales, entre 40 efectivos policiales, junto con miembros de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Defensa Civil municipal y bomberos voluntarios, voluntarios en 4x4 y en motos, y perros especializados en la búsqueda de personas.

Asimismo, pese a las lluvias que azotan la zona esta semana, se utilizan drones para recorrer las zonas altas de los cañadones y recorrer lugares inaccesibles.

Así es la zona donde desapareció la pareja

El medio local Jornada compartió imágenes de la zona donde se busca a la pareja de jubilados que está desparecida desde hace más de una semana.

Detalles de la búsqueda de los jubilados