Qué se sabe de la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Comodoro Rivadavia hoy
La pareja se conoció hace un mes y recorría el sur del país en una camioneta; el vehículo fue hallado encajado en el barro, a pocos kilómetros de esa ciudad; la principal hipótesis es que decidieron salir a pedir ayuda y se perdieron
Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, se conocieron hace un mes. La pareja de jubilados desapareció hace 10 días en los Cañadones de Visser, a 70 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.
Recorrían el sur del país cuando, aparentemente, se encajaron en una zona de barro con su camioneta y salieron a buscar ayuda. El vehículo, que fue encontrado el sábado, estaba cerrado con llave, sin signos de violencia ni desorden, y con dinero en su interior.
La principal hipótesis es que los jubilados, tras quedar en medio del barro y sin señal de celular, decidieron salir a pedir ayuda y se perdieron en los cañadones. De hecho, el hallazgo de fogatas de poco tiempo renovaron las esperanzas de los investigadores.
Según consignaron medios locales, más de cien personas buscan a Kreder y Morales, entre 40 efectivos policiales, junto con miembros de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Defensa Civil municipal y bomberos voluntarios, voluntarios en 4x4 y en motos, y perros especializados en la búsqueda de personas.
Asimismo, pese a las lluvias que azotan la zona esta semana, se utilizan drones para recorrer las zonas altas de los cañadones y recorrer lugares inaccesibles.
Así es la zona donde desapareció la pareja
El medio local Jornada compartió imágenes de la zona donde se busca a la pareja de jubilados que está desparecida desde hace más de una semana.
Detalles de la búsqueda de los jubilados
