Qué se sabe del caso del alumno que mató a un compañero en un colegio en Santa Fe

Un alumno de 15 años protagonizó el lunes 30 de marzo uno de los hechos más violentos en la historia de la educación argentina. Gino llevó una escopeta escondida en el estuche de una guitarra a la Escuela N.º 40 de San Cristóbal, en Santa Fe, y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Ian Cabrera, de 13 años, murió en el patio del Colegio Mariano Moreno como consecuencia de los tiros. Otros dos estudiantes resultaron heridos por perdigones, uno de ellos de gravedad.

Desde las primeras horas de este martes, se lleva a cabo el velatorio de la víctima fatal en una casa de sepelios ubicada en el pueblo donde vivía con sus padres. La ceremonia se desarrolla en una sala de sepelios céntrica, donde el entorno más cercano del adolescente se congregó para darle un emotivo adiós.

Desde anoche están velando los restos de Ian Cabrera, el chico asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal Marcelo Manera - LA NACION

Qué dijo el abogado del atacante

El abogado Federico Kiener, integrante del estudio jurídico que representa al menor acusado del ataque que está aprehendido, aseguró este martes, en diálogo con Cadena 3, que el joven se consideraba “un bicho raro”, que tenía ideas suicidas desde los 10 años y no puede ser imputado según la legislación vigente.

“El menor no es punible porque la ley (en alusión a la reforma penal juvenil promulgada el pasado 9 de marzo) estableció un plazo de 180 días para su entrada en vigencia y recién comenzará a regir el 7 de septiembre”, señaló. Según el letrado, Gino, que fue trasladado a la ciudad de Santa Fe luego del homicidio, estaba en tratamiento psicológico. “La familia se estaba ocupando”, sostuvo.

El defensor también descartó que el ataque haya sido consecuencia de bullying o de un conflicto familiar específico. “No se trató de un caso de odio hacia una persona determinada”, afirmó Kiener y aseguró que Gino “claramente tiene problemas para explicar lo que hizo”. “Está arrepentido y nosotros estamos trabajando para que no se provoque daño a sí mismo y pueda recibir ayuda”, sumó.

El recuerdo de Ian

Cabrera había cumplido 13 años el 2 de enero. Su padre, Hugo Leandro Cabrera, es empleado de la Municipalidad de San Cristóbal. Cumple funciones en la dependencia donde entregan las licencias de conducir. Su madre se llama Mirian Núñez y es maestra jardinera.

Ian, el chico asesinado en la Escuela N° 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal en Santa Fe Instagram

Disfrutaba de jugar al fútbol desde pequeño. La Comisión Directiva del Club Atlético Independiente de San Cristóbal subió un comunicado de prensa en su perfil de la red social Instagram donde informó: “Acompañamos con enorme dolor a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, y nos unimos en el pedido de respeto y acompañamiento para todos los afectados”.

Sin clases en la escuela

El Ministerio de Educación de Santa Fe ratificó que, por el momento, no habrá actividad escolar en el establecimiento donde ocurrió el violento episodio ya que se decretaron al menos dos días de duelo. En el resto de las escuelas del distrito, en tanto, se realizarán jornadas de reflexión y acompañamiento sobre lo sucedido.

En las primeras horas de este martes, la institución educativa permanecía custodiada por efectivos policiales para continuar con los peritajes.

Marcha con velas

Esta mañana un chico llegó a la escuela Mariano Moreno armado con una escopeta y disparó a varios compañeros en la localidad de San Cristóbal, al norte de Santa Fe, como resultado hay una víctima fatal y algunos heridos. A la noche alumnos de la escuela , padres y vecinos prendieron velas en homenaje al chico asesinado Marcelo Manera - LA NACION

Vecinos de la localidad santafesina de San Cristóbal y alumnos de la Escuela n.º 40 hicieron una marcha desde las 20 del lunes para recordar a Ian.

Cómo sigue la causa judicial

La investigación por el tiroteo quedó a cargo de la quinta circunscripción del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, con intervención de varios ministerios provinciales: Seguridad, Desarrollo, Educación y la Secretaría de Niñez.

La Justicia comenzará en las próximas horas con una seguidilla de entrevistas a víctimas y testigos y la evaluación de qué medidas se tomarán con el agresor de 15 años.