Comodoro Rivadavia: un fiscal negó a hacerse el control de alcoholemia y amenazó a los agentes de tránsito

Un grave hecho protagonizó un fiscal auxiliar de la localidad santacruceña de Caleta Olivia cuando se negó a realizarse un control de alcoholemia en Comodoro Rivadavia. No conforme con esa actitud, el empleado judicial desafió a los agentes de tránsito que lo habían interceptado, e incluso los amenazó e invitó a pelear cuerpo a cuerpo.

Días atrás, en el cruce de las calles Alvear y Necochea de esa ciudad de Chubut, agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial que llevaban a cabo un operativo de rutina en la zona para controlar a los vehículos detuvieron a un vehículo Nissan March Advance que se había estacionado mal a metros de ellos. En medio del procedimiento, uno de los inspectores le solicitó a Fabricio Sachi, tal como fue identificado el conductor, que se realizara el respectivo control de alcoholemia, indicó el medio local ADNSur.

En un video que tomó uno de los testigos presentes, quedó grabado el momento en que Sachi se acercó a uno de los agentes y le respondió de mala manera: “No me tutee. ¡Bájeme el tono! ¿Quién sos? Funcionario público igual que yo". “Quién sos vos para venir a amenazar a mi compañera y decir que va a perder mi trabajo”, le replicó uno de los inspectores.

Papelón de un fiscal: se negó a hacerse el control de alcoholemia y amenazó a los agentes

“Llamá a quien quieras, no voy a hacer el test, me parece una v..., mándame una multa a casa. Uy, qué susto. Me vas a hacer una multa. Estoy repreocupado”, prosiguió Sachi, irónico. El funcionario judicial fue por más. Se acercó a otro de los inspectores y amenazó con ir a la Justicia: “Tomame la denuncia ya. Quiero denunciarlo por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y hostigamiento”. Tras ello, invitó a pelear a uno de los inspectores. “No me podés meter en cana porque soy funcionario”, le dijo.

De acuerdo al medio local Tiempo Sur, el personal interviniente también labró el acta correspondiente por negativa al control de alcoholemia y amenazas al personal, dando intervención a la autoridad judicial competente.

Hasta el momento, no trascendió si el Ministerio Público Fiscal de Santa Cruz tomó medidas administrativas respecto al ayudante de fiscal involucrado en el hecho. Las autoridades policiales del Chubut reiteraron que la negativa a realizar un control de alcoholemia constituye una infracción grave y puede implicar sanciones administrativas y penales.