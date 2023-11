escuchar

Tres años después de la muerte de Lucía Costa Osores, la joven de 18 años que sufrió quemaduras letales tras la explosión de un brasero en un bar de San Miguel, la Justicia condenó a 6 años de prisión al dueño del local como responsable de lo ocurrido y le dictó 10 años de inhabilitación para cualquier acto de comercio. Además, fue condenado por violar las regulaciones que se daban en plena pandemia.

Carlos Eduardo Oliveiro, el dueño de Zar Burgers & Beers, y la encargada del local, Marina de los Ángeles Ramírez, habían sido acusados del delito de homicidio culposo y lesiones culposas leves y graves en una pasada audiencia en el Juzgado en lo Correccional Nº 3 del Departamento Judicial de San Martín.

Se los acusó por la muerte de Lucía y por las lesiones sufridas por los amigos de la joven, hecho que ocurrió luego de que una camarera vertiera combustible inflamable en un brasero que hacía de vela centro de mesa.

La sentencia que se dio a conocer este mediodía detallaba que se condenaba a “Carlos Eduardo Oliveiro de las demás circunstancias personales de autos aplicándole la pena de seis años de prisión y 10 años de inhabilitación especial para ejercer actos de comercio, por sí o por interpósita persona. Con costas y accesorias legales por encontrarlo autor penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas leves y graves”.

Asimismo, la Justicia decidió “hacer lugar al pedido de la fiscalía y los particulares damnificados” y ordenó “la inmediata detención” del imputado “conforme los fundamentos expuestos” durante el proceso judicial. Por otra parte, se dictó “veredicto absolutorio sin costas” a la encargada Marina de los Ángeles Ramírez.

En tanto, la camarera que vertió el combustible sobre el brasero, Priscila Lucca, será juzgada en otro proceso en 2024. Es que la joven dijo no sentirse en condiciones psicológicas para hacerle frente al juicio y se ordenaron pericias cuyos resultados estarían en diciembre.

Qué pasó con Lucía

El trágico hecho ocurrió el 9 de octubre de 2020 cuando Lucía y su grupo de amigos habían salido con amigos la noche del último viernes y se sentaron a tomar algo en una mesa externa del bar Zar Burgers & Beers, ubicado en la calle Paunero 1189, de San Miguel.

Las imágenes de la tragedia llegarían poco después. En las filmaciones que quedaron registradas se advierte el momento en que una mesera se dispone a recargar con alcohol un pequeño horno o brasero colocado como centro de mesa y, en cuestión de segundos, grandes llamaradas se dispersaron entre los presentes.

La lectura de la condena Captura de pantalla

El fuego alcanzó a la mayoría del grupo, pero la más afectada fue Lucía que tras ser internada murió producto de las quemaduras. Los testigos del hecho acusaron a los responables del bar de no actuar rápidamente para ayudar a la joven y los acusaron por abandono de persona. “Lucía fue la última persona a la que sacaron del lugar, estaba tirada boca abajo, inconsciente, abandonada, se olvidaron de ella”, denunciaron los familiares.

Luego de que se conociera la noticia, el bar emitió un comunicado, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y expresó: “Zar Burger lamenta profundamente los hechos sucedidos. Esperamos el pronto restablecimiento de los chicos heridos. Desde el primer momento, enfocamos todo nuestro esfuerzo para el esclarecimiento de lo ocurrido, colaborando con la Justicia”.

Sin embargo, más tarde se difundió un audio del dueño del establecimiento, que habría estado dirigido a sus seres queridos, que generó un fuerte repudio: “Les cuento a todos por acá porque me están llenado de mensajes y la verdad es que no puedo contestar mucho. No pasó nada. O sea, si pasó, pero nada tan grave. Un grupo de chicos empezó a joder con los rociadores de alcohol y jodiendo se prendió fuego uno, se prendió fuego la chica y empezó a los gritos. Pero no pasó nada más que eso. Se quemó la camarera que la quiso apagar y una clienta, pero el negocio no se prendió fuego, ni nada de eso. Así que les agradezco a todos la preocupación pero nada más que eso: un garrón”.

