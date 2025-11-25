Condenaron a un exfutbolista de Estudiantes a seis años y ocho meses de prisión

El futbolista Diego García fue condenado a una pena de seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual agravado. La causa se había iniciado en febrero de 2021 luego de la denuncia presentada por la víctima, que fue agredida por el entonces jugador de Estudiantes de La Plata durante una fiesta.

El condenado se descompensó durante la lectura del fallo y tuvo que ser atendido por personal de emergencia médica como consecuencia de un desmayo en la sala de audiencias.

El juez Ezequiel Medrano, titular del Tribunal Oral y Criminal V de La Plata, le impuso la pena de seis años de prisión y ocho meses de cumplimiento efectivo, según informaron fuentes judiciales. El delito por el que fue encontrado culpable el futbolista que integra actualmente el plantel del club uruguayo Peñarol tiene una pena máxima de 15 años, por lo que la sentencia que alcanzó a García estuvo mas cerca del límite inferior de la escala penal.

En diálogo con Noticias Argentinas, el abogado Marcelo Peña, representante del futbolista, enfatizó tras la condena: “Sin perjuicio del fallo condenatorio y como particular damnificado, vamos a impugnar el beneficio de prisión domiciliaria como cualquier ciudadano que es condenado por este aberrante hecho”.

García había llegado al juicio en libertad y se mantenía como futbolista profesional. Luego de la denuncia por el ataque sexual que provocó su salida de Estudiantes de La Plata, el jugador siguió su carrera profesional en otros equipos.

El hecho que provocó la denuncia contra García se produjo en una casa quinta del barrio El Rodeo, en la localidad de Abasto, partido de La Plata, el 24 de febrero del 2021, donde participaron otros futbolistas y chicas, pero ninguno fue alcanzado por la denuncia, y solo debieron presentarse ante la justicia como testigos. En su momento Estudiantes activó inmediatamente sus protocolos de género, separó al jugador del plantel hasta que un pedido de su abogado esgrimiendo que “no se le podía impedir el derecho al trabajo” lo devolvió a los entrenamientos, pero no volvió a jugar en ese club.

Primero se lo cedió a préstamo a Talleres y luego a Patronato, donde tuvo bastante reticencia a su llegada. Tras disolver su vínculo contractual con el “Pincha” y posteriormente con Patronato, García se sumó a Emelec, de Ecuador, en julio de 2022. En octubre de 2022, el club ecuatoriano había alcanzado un acuerdo con el futbolista para definir un contrato de cuatro años y la compra del 80 por ciento del pase de García, por un millón de dólares, según se consignó en medios de Ecuador.

Por entonces, Emelec habría recibido una confirmación de que la Justicia argentina estaba notificada del domicilio de García en Ecuador y que no había objeciones hasta que se definiese la fecha del juicio. Luego pasó a Peñarol y viajó a la Argentina para enfrentar el proceso penal que derivó en esta condena por abuso sexual agravado.