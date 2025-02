Confirmaron la condena contra Felipe Pettinato por el abuso sexual de una menor

La condena contra Felipe Pettinato por el abuso sexual de una menor, ocurrido en marzo de 2018, fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de la provincia de Buenos Aires.

En abril del año pasado, el mediático fue sentenciado a nueve meses de prisión en suspenso tras ser hallado culpable del delito de abuso sexual simple contra la menor, quien al momento del ataque tenía 15 años.

En la sentencia dictaminada se anunció que Pettinato debe cumplir con ciertas medidas como, por ejemplo, realizar algún tratamiento y fijar domicilio. Ante la confirmación de la Justicia bonaerense, a partir de este jueves entran en vigencia las medidas solicitadas.

La resolución de condena indica que la pena es en suspenso, motivo por el cual no va a ir preso, salvo que no cumpla con alguno de los requisitos impuestos, lo que provocaría que el hijo del famoso conductor vaya tras las rejas.

Según la denuncia, el hecho ocurrió en marzo de 2018, cuando Felipe dormía en la casa de su entonces pareja Sofía Colosante y siendo la madrugada se levantó y se cruzó con la hermanastra de ella.

La denuncia refirió que él la tocó en sus partes íntimas por sobre sus prendas y luego de lo cual sobrevino la denuncia tiempo después.

El fallo de abril

El fallo fue dictado por el juez Martín Mateo, a cargo del Juzgado Correccional N°1 de San Isidro, llegó luego de un par de audiencias que se hicieron a puertas cerradas porque la víctima era menor de edad en el momento del hecho.

“Pettinato fue encontrado culpable del delito de abuso sexual simple en perjuicio de una menor de edad y deberá cumplir una serie de medidas de conducta impuestas por el juez en su sentencia, como continuar bajo un tratamiento psicológico y fijar residencia”, habían indicado las fuentes judiciales consultadas.

En su alegato, el fiscal del juicio, Matías López Vidal, había solicitado para él la pena de dos años de prisión.

“La familia está satisfecha con el veredicto. Haber arribado a un veredicto condenatorio es reparador para la víctima, independientemente del monto de la pena” , sostuvo a LA NACION el abogado Andrés Bonicalzi, representante legal de la denunciante.

En su alegato, Bonicalzi había solicitado que Pettinato fuera condenado a dos años y medio de prisión. Ni la víctima –cuya identidad se mantiene en reserva por la naturaleza del delito sufrido– ni Pettinato estuvieron presentes durante la lectura del fallo.

El relato de la víctima

La víctima, que ahora tiene 21 años, es hija de la expareja del exsuegro de Felipe Pettinato. La joven declaró en el juicio del año pasado y recordó: “La madrugada del hecho, como solía hacerlo, estaba en el living, era de vacaciones y por eso me quedaba hasta tarde. Estaba en el sillón, sentada de espalda al respaldo, pasó Felipe, que venía de tomar licor, y me tocó el culo llegando hasta la vagina. Se sirvió café y se volvió a su cuarto, donde Sofía [su entonces pareja, que estaba embarazada] estaba acostada”, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes al tanto de lo que ocurrió en el debate.

La muchacha afirmó que no había una relación con Pettinato: “Solo compartíamos la vida familiar porque era el novio de Sofía”. Según la víctima, a los dos días, su madre y el padre de Sofía, decidieron echar al actor porque no respetaba ninguna regla.

“No le conté a nadie lo sucedido hasta mucho tiempo después, en diciembre de ese año, un día que fui a la psiquiatra”, recordó. Después lo habló con su madre. En ese momento lloró mucho, se angustió.

“Decidí contarlo porque me preocupaba mucho lo que después podría pasar, especialmente con el nacimiento de Juana [la hija de Pettinato y Sofía]”, sostuvo la víctima. Después del nacimiento de la beba, cada vez que Pettinato iba a su casa, ella intentaba mantenerse alejada. “Trataba de no quedarme sola con él”, afirmó.

Antes de terminar con su declaración, la joven recordó que un día, cuando toda la familia estaba reunida, le preguntaron a Felipe qué había pasado. “Él se puso rojo, se desentendió de la situación”.

Además, sostuvo que el hecho de marzo de 2018 no fue el único. “En septiembre de ese mismo año, Sofía vino a preparar una torta de cumpleaños, al rato vino Felipe y, en un momento, en el living, él me empezó a hacer cosquillas y me tocó las tetas. Reaccionó similar a la otra vez, se quedó sin reacción, se sentó en el piso y después se fue a la cocina. No le dije nada. No sé por qué me hacía cosquillas, pero sus intenciones estaban claras. No me solía hacer cosquillas habitualmente”.

En el juicio, Pettinato se remitió a su descargo presentado por escrito en noviembre de 2021. “Con el ánimo de colaborar con la investigación y demostrar mi total ajenidad en el hecho falsamente denunciado, encuentro imperioso dejar en claro que el mismo nunca existió, y que ello podrá demostrarse y corroborarse con las medidas de prueba que propongo en este acto, sin perjuicio de la dificultad de probar un hecho negativo. Más allá que en el período en que habría sucedido este supuesto hecho acababa de salir de una internación domiciliaria como consecuencia de mis adicciones. Soy una persona incapaz de abusar sexualmente de alguien, siendo esta la primera vez que se me acusa de semejante y tan aberrante delito. Pude haber cometido muchos errores a lo largo de mi vida personal como consecuencia de la enfermedad y del cuadro que padezco, tanto es así que he sido internado en dos oportunidades en clínicas psiquiátricas y de rehabilitación por haber tenido problemas psiquiátricos y con estupefacientes, pero jamás he realizado conductas relativas a delitos o abusos de índole sexual ”.

