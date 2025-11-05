Conmoción en Mar del Plata: falleció un exdirigente de Aldosivi en un vuelco en la Ruta 2, en Lezama

MAR DEL PLATA.— El exvicepresidente del club Aldosivi José Marcelo Moscuzza falleció esta madrugada tras despistar y volcar con su automóvil en la Ruta 2, a la altura de la localidad de Lezama.

Personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esa localidad fue el primero en acudir al lugar, convocado por automovilistas que intentaban asistir a la víctima , que permanecía en el interior del vehículo, sobre el cauce de un canal y junto a un puente.

Con apoyo posterior de un equipo de emergencias médicas se constató el fallecimiento del conductor y, poco después, su identidad.

La noticia causó conmoción en Mar del Plata y en particular en el puerto local, donde Moscuzza era un referente destacado no solo por su participación en la institución deportiva, sino por integrar una familia que es de las máximas exponentes de la industria pesquera.

Tenía 44 y era hijo de José Américo Moscuzza, que hasta hace poco presidió Aldosivi y ha sido un reconocido empresario con flota de grandes embarcaciones y plantas de procesamiento de pescado, con fuerte presencia en el comercio exterior.

El despiste ocurrió poco después de la 1, a la altura del kilómetro 167. Personal policial realizaba peritajes para establecer, entre otros detalles, la velocidad a la que circulaba el vehículo y qué circunstancia lo llevó a salir de la calzada y terminar casi dos metros por debajo del nivel del pavimento, volcado en un canal de drenaje.

Conocido como “Josecito” para distinguirlo de su padre homónimo, se hizo cargo de la administración del fútbol de Aldosivi hace una década y en ese camino se consiguió el tan ansiado ascenso a la máxima categoría. Se mantuvo en el cargo hasta el año pasado, cuando dio un paso al costado de la comisión directiva y su padre, que lideraba ese cuerpo, pasó a ser presidente honorario.

La investigación está en curso desde el Departamento Judicial Dolores a través de la Fiscalía Descentralizada N° 9 de Chascomús, con jurisdicción en Lezama.

