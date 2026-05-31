¿Qué se sabe del femicidio de Agostina Vega? La cronología del horror: los movimientos de la víctima y el detenido y los vaivenes de la pesquisa

CÓRDOBA.- En las próximas horas la Justicia de Córdoba agravará la calificación de la imputación contra Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de Agostina Vega, la chica de 14 años que estuvo desaparecida una semana y cuyo cuerpo fue encontrado el sábado a la tarde en un descampado del sudeste de esta ciudad.

Quedó detenido acusado de privación ilegítima de la libertad, pero eso cambiará a homicidio agravado. El resultado de la autopsia que se realizaba este domingo podría sumar algún delito más a los nuevos cargos que le impondrán al ahora exempleado municipal e hincha fanático de Instituto.

Un día después del hallazgo de los restos de la niña, la sociedad no logra salir de la conmoción y espera respuestas a interrogantes que siguen abiertos.

Agostina Vega y Claudio Barrelier Facebook

A Melisa Heredia, la madre de Agostina, su familia le contó el domingo que había sido encontrada muerta. La mujer fue internada el sábado con un cuadro de deshidratación y ayer, después de hablar con sus padres, fue sedada. “Sabemos que tenemos el apoyo de todo Córdoba y de la república. Vamos a seguir con las movilizaciones, vamos a organizarnos. No nos dejen solos, sígannos acompañando”, pidió Miguel, el abuelo materno de la víctima.

Algunas de las respuestas a las dudas existentes derivarán de la autopsia y de los estudios forenses complementarios, que llevarán varios días. El fiscal Raúl Garzón dijo que, según los primeros datos de los que dispone, Agostina habría sido asesinada apenas llegó a la casa de Barrelier en el barrio Cofico, entre las 23.30 del sábado 23 de mayo y las 2 de la mañana del domingo 24. Tampoco se conoce cómo la mató y dónde y qué hizo después.

Un video de la misma cámara que mostró que entró en su casa con Agostina el sábado a la noche captó su salida con un tacho y unas bolsas que cargó en un Ford Ka negro el lunes 25 a media mañana. Otras cámaras lo mostraron ingresando en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra adonde este último sábado, alrededor de las 13, se encontraron los primeros restos de la víctima, en el contexto de un intenso rastrillaje.

Este domingo continuó el trabajo del personal especializado en Ampliación Ferreyra con el objetivo de completar la recuperación de los restos de la víctima −que fue desmembrada− y obtener más evidencias sobre lo realizado por el femicida.

En la semana en la que Agostina estuvo desaparecida hubo una serie de hechos cuya cronología también es clave para reconstruir tanto lo que sucedió como para analizar cómo avanzó (o no avanzó) la investigación.

Madre de Agostina Vega Gentileza Cadena 3

El sábado 23 de mayo a la tarde, Agostina estuvo con su madre, su hermano menor y Barrelier (que había sido pareja de Heredia y mantenía con ella una relación “de amistad”, según la familia) en un predio donde se jugaban torneos de fútbol. También coincidieron en un cumpleaños de conocidos.

La mujer y sus dos hijos regresaron a su casa en el barrio General Mosconi, en el noreste de la capital provincial. Y, según contó Heredia, Agostina estaba jugando con su hermano cuando fue a buscar unas empanadas hasta el almacén de su abuelo, que está situado al lado de su hogar. El nene regresó solo y cuando ella le preguntó por su hermana, le respondió “no má, la Agos no está”. La mujer relató que la llamó al celular a las 22.30, que el móvil “sonó cuatro veces y no sonó nunca más”.

El momento en que Agostina Vega ingresó al domicilio del único detenido por su desparición Captura

La tarde del sábado, Agostina le mandó un mensaje de audio a una amiga: “No sé, porque tengo que ir con el novio de mi mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar”. En su estado de WhatsApp puso “alto escape” por unos minutos, según afirmó la madre.

El testimonio de Ariel, un remisero, permitió conocer qué más hizo Agostina ese día. La chica fue a una parada de remises donde había “cinco autos listos para salir”, se acercó al de Ariel y le pidió que la llevara hasta Fragueiro y Juan del Campillo, en el barrio Cofico. Al hombre le llamó la atención la zona de destino y que la adolescente fuera sola, por lo que empezó a hacerle preguntas en el trayecto.

Le consultó la edad, el nombre y a quién iba a ver. Fue entonces cuando ella le comentó que era “la nieta de Miguel” (la familia es conocida en el barrio) y que iba a encontrarse “con el novio de su mamá” para hacerle una “sorpresa”.

El remisero describió que estaba tranquila, contenta y conversadora. Siempre según ese relato, Barrelier la estaba esperando en la esquina, se acercó al auto, pagó el viaje y se fueron caminando juntos “como si se conocieran”.

Desaparición de Agostina en Córdoba. Domicilio del detenido Sebastián Salguero

El domingo 24 de mayo la madre de Agostina le envió un mensaje a Barrelier alrededor de la 1. “¿Qué te pidió la Agos hoy? Que me pidió tu num”, le puso, según una captura de la pantalla en su WhatsApp. “Si la podía llevar a la casa de un amigo. Y le dije que no tenía movilidad”, fue la respuesta.

“¿Qué amigo? ¿De dónde?”, insistió Heredia. “No me dijo”, contestó él, y la madre de Agostina añadió: “Hace como tres horas se fue y no aparece. No sé qué hacer, si llamar a la policía. Y les pregunté a las amigas y no está con ellas. La llamo y tiene el cel apagado”.

El intercambio de mensajes entre la madre de Agostina y el detenido

Más tarde, alrededor de las 5, Heredia contactó de nuevo por WhatsApp a Barrelier y él, siempre según lo que contó la mujer a la prensa, cambió la versión y reconoció que sí había estado con Agostina. Le dijo que le había pagado el remís, que la acompañó hasta un “auto rojo” y que la nena se había ido con un “noviecito”.

A las 8.42 de la mañana Heredia hizo la denuncia policial por la desaparición de su hija, según confirmó el fiscal Garzón. No hay datos acerca de si mencionó a Barrelier en su presentación, aunque en declaraciones a la prensa el lunes ella afirmó que sospechaba de él por el cambio de versión.

Alrededor de las 17 —cuando familiares y amigos la habían buscado en diferentes lugares—, el remisero vio los carteles de búsqueda de Agostina y fue a contarle a la familia que la había llevado a Cofico, adonde la esperaba un hombre.

El lunes 25 de mayo, la familia seguía buscando a Agostina. Los investigadores empezaban a revisar cámaras de seguridad del barrio Cofico y de otros sectores de la ciudad. La madre y la abuela de la niña hicieron pública su desconfianza respecto de Barrelier.

el fiscal Raúl Garzón en conferencia de prensa

Según lo que contó Gabriel Vega, el padre de Agostina, él habló cara a cara con Barrelier entre el lunes 25 y el martes 26 de mayo, antes de que el sospechoso fuera detenido por la policía. Precisó que había regresado de Merlo (San Luis) cuando se enteró de la desaparición de su hija y empezó a investigar por su cuenta quién era ese hombre.

Según sus dichos, consiguió su teléfono y organizó un encuentro “mano a mano”. Grabó la conversación y la entregó a la Justicia. En esas averiguaciones, supo que Barrelier tenía una causa de 2024 por privación ilegítima de la libertad de una mujer, por la cual estuvo detenido 20 días. En el barrio recuerdan que la mujer salió medio desnuda a la calle y gritando. Vega también afirmó que, en esa conversación, Barrelier dijo “cosas bastante complicadas”.

Ese lunes la casa del barrio Cofico no estaba siendo vigilada ni había sido allanada; entraron y salieron quienes vivían en el lugar, que eran cinco personas.

Según la reconstrucción realizada por Garzón después del hallazgo de los restos de Agostina, a media mañana del lunes Barrelier salió de su casa del barrio Cofico en un Ford Ka negro que le había pedido a una amiga (es testigo en la causa) para hacer “una changa”.

BÚSQUEDA DE AGOSTINA VEGA EN CÓRDOBA. Rastrillaje y búsqueda en barrio Ampliación Ferreyra luego de haber encontrado un vehículo que manejó el detenido Sebastián Salguero

Alrededor de las 11.45 ingresó con ese auto a la zona de Ampliación Ferreyra, al sur de Córdoba, y salió unos 30 minutos después. La triangulación de antenas telefónicas también lo ubicó allí. Es el lugar donde cinco días más tarde fueron encontrados los restos.

Ese día, la organización Missing Children Argentina compartió la búsqueda de Agostina.

El martes 26, ya todas las sospechas se centraban en Barrelier. Ese día la Justicia accedió a los registros de la cámara que mostraba al hombre entrando con una adolescente en su casa de Juan del Campillo 878. Según los investigadores, por esas horas se profundizó el análisis de registros de seguridad públicos y privados. En esas cámaras también están los videos que mostraban los movimientos del Ford Ka negro.

Hubo más presencia policial en esa zona de Cofico y se tomaron más testimoniales. La familia de Agostina marchó en el barrio Ampliación América para pedir la aparición con vida de la adolescente.

El miércoles 27 fue un día clave: a la madrugada fue detenido Barrelier. Y se activó la Alerta Sofía por Agostina. Cuando en diferentes oportunidades se le preguntó a Garzón por la demora en pedir que se activara, sostuvo: “El Alerta Sofía es un sistema de activación de búsqueda de menores. Está para el riesgo inminente y grave, en puestos fronterizos. Tiene, antes de ser dispuesta, una evaluación del fiscal. Este fiscal la dispuso cuando consideró por la prueba que correspondía, y en este caso se dispuso al tercer día por una cuestión de tiempo y para dar un recaudo mayor. Pero no salió del país”.

Mujer e hija del detenido en el caso de Agostina Vega Mario Sar

La fiscalía, para entonces, había tomado conocimiento del video donde se veía a Agostina entrando en la casa de Barrelier en el barrio Cofico, y el sospechoso ya estaba detenido. La hipótesis pública todavía era la de una posible privación ilegítima de la libertad y seguía activa una búsqueda contrarreloj para encontrarla viva.

Fue allanada la casa de Barrelier en Cofico. Del procedimiento participaron efectivos de Investigaciones de la Policía de Córdoba, Policía Judicial y peritos del Ministerio Público Fiscal. También trabajó la División Canes con perros entrenados para la búsqueda de rastros humanos.

Cuando se concretó el operativo estaba presente la otra gente que vive en el lugar: una pareja con un menor (inquilinos) y una novia de Barrelier. Se secuestraron teléfonos y se levantaron rastros biológicos.

Barrelier, imputado por privación ilegítima de la libertad, realizó ese día su primera declaración. Insistió en su versión de que Agostina se había bajado del remís y luego se había ido en un “auto rojo”. Aseguró que la adolescente a la que se veía en el video era su hija; más tarde, la madre de esa niña, de 11 años, afirmó que en ese momento estaba con ella.

Marcha por Agostina en el centro de la ciudad de Córdoba. De izq a derecha: El hermano de Agostina, la mamá y la abuela Sebastián Salguero

El jueves 28 la mamá de Agostina y su abogado dieron diferentes entrevistas, apuntaron contra Barrelier en todas y sugirieron que no habría actuado solo. Mientras, seguían las marchas en General Mosconi reclamando la aparición de la niña.

A media mañana de este día, Carlos Nayi, que había asumido como abogado en representación de la madre de la menor, dijo públicamente que “de acuerdo a la prueba, Agostina no está fuera del país. De acuerdo a la prueba, estaría en Córdoba. Y de acuerdo a la prueba, hasta ahora con cauto optimismo, estaría con vida”. Lo señaló después de una reunión en Tribunales II con el fiscal Garzón y la cúpula de Investigaciones de la Policía de Córdoba.

Nayi detalló que Agostina “estuvo aproximadamente tres horas en el barrio Cofico” según derivó del análisis de las antenas de telefonía celular.

También señaló que Melisa Heredia había recibido muchos llamados, algunos provenientes de oportunistas o maleducados, y otros que provenían de números y voces que ella pudo reconocer. “Tu hija está bien, dormida. Quedate tranquila”, decía uno de ellos. “Solo quiero a mi hija. Devuélvanmela sana y salva”, habría respondido la mujer.

Ese material fue entregado a la Fiscalía. Los investigadores descartaron la existencia del auto rojo mencionado por Barrelier y comenzaron a enfocarse más en el Ford Ka negro que había estado en manos del detenido en las horas clave del caso.

Allanamiento en la casa del detenido por el caso Agostina Vega Mario Sar

El viernes 29 hubo un nuevo allanamiento en la casa de Barrelier en el barrio Cofico. Según fuentes de la investigación, volvieron a usar luminol y se detectaron rastros de sangre; los peritos levantaron rastros biológicos y secuestraron otros elementos (trapos y artículos de limpieza). Comenzó a reforzarse la hipótesis de que ese lugar sería la escena del crimen de Agostina. Empezaron los rastrillajes en el gran descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

Garzón estuvo en el lugar y habló con los medios sobre el procedimiento en el Cofico. “Es un lugar donde se continúa trabajando. La investigación va avanzando y a partir de las pruebas se intensifican nuevas medidas”, indicó. Remarcó: “No se busca a Agostina a ciegas; somos metódicos y científicos. Es una tarea que viene progresando; el tiempo que pasa es la verdad que se acerca. Estamos avanzando hacia la verdad. El epicentro sigue siendo Córdoba, la buscamos viva y sin vida también; esas son las dos hipótesis”.

“Hay pruebas que dan expectativas de que esté con vida y hay otras que nos dan expectativa distinta”, sostuvo. Añadió: “No ofrezco recompensa porque está encaminada la investigación, tiene un rumbo”. Y ratificó: “Todo indica que Agostina estuvo aquí; más sospechosos por el momento no hay”.

Allanamiento en la casa del detenido por el caso Agostina Vega Mario Sar

Barrelier pidió declarar de nuevo. Reconoció que Agostina entró en su casa, estuvo “entre media hora y una hora”, conversaron y se fue para encontrarse con un chico. Reiteró la existencia de un “auto rojo”.

El sábado 30, la búsqueda en el predio de Ampliación Ferreyra se hizo durante toda la jornada. Alrededor de las 13 se encontró el primer resto humano. En el lugar estaban Garzón, el padre de Agostina y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Alrededor de las 15.30, el ingreso de una camioneta de la morgue consolidó la premonición que ya se venía manejando.

En una conferencia de prensa, pasadas las 19, Garzón confirmó: “Hemos encontrado restos humanos que les diría en un 98% de posibilidades sean de Agostina”. Habló de la posible data de la muerte y de que no se han establecido todavía los motivos del crimen.