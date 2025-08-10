Córdoba: detuvieron a un hombre acusado de abusar de su hija de 11 años

Un hombre de 32 años fue detenido en Pampayasta Sud, a 137 kilómetros al sudeste de la ciudad de Córdoba, acusado de abusar sexualmente de su hija de 11 años. La menor estuvo internada más de una semana en terapia intensiva por una grave infección en la zona genital y se recupera en el Hospital San Antonio de Padua, en Río Cuarto.

La investigación comenzó hace algunas semanas, cuando personal médico del Hospital San Antonio de Padua alertó a las autoridades sobre un posible caso de abuso sexual infantil, según publicó La Voz del Interior. La niña había sido trasladada desde el Hospital de General Deheza, adonde ingresó con fuertes dolores abdominales que en un principio se asociaron con un cuadro de peritonitis, diagnóstico que luego fue descartado.

El equipo médico que la atendió en Río Cuarto detectó que las lesiones eran compatibles con caso de abuso sexual, lo que motivó la activación del protocolo judicial para este tipo de delitos. La infección que presentaba la menor fue considerada severa y puso en riesgo su vida, lo que derivó en su internación inmediata en cuidados intensivos.

El Hospital San Antonio de Padua, Río Cuarto, es el establecimiento en el que se recupera la joven de 11 años. Prensa Gobierno de Córdoba

La detención del sospechoso fue concretada por efectivos de la comisaría de General Deheza, bajo la supervisión del comisario Luciano Audero, junto con personal de Investigación de la Zona 2 de la Departamental Juárez Celman y de la localidad de Pampayasta Sud. El hombre, que pertenece al círculo íntimo de la familia, podría ser el padre de la víctima, según informó La Voz.

La causa está a cargo del fiscal de Instrucción de Cuarta Nominación, Daniel Miralles, quien imputó al detenido por un delito contra la integridad sexual agravado por el vínculo. Las autoridades judiciales dispusieron su traslado a una dependencia policial mientras se desarrollan las medidas de prueba correspondientes.

En el marco de la investigación, se llevó a cabo la entrevista en cámara gesell con la menor, procedimiento en el que la niña brindó un relato detallado de los hechos. Por su parte, la madre de la niña se presentó como querellante particular en el proceso, con el patrocinio del abogado Marcelo Garay.

Puerto Madryn: ofrecía paseos en kayak y abusaba ellas

El pasado viernes, detuvieron a un hombre en Puerto Madryn, Chubut, acusado de captar a mujeres mediante perfiles falsos en redes sociales en los que ofrecía paseos gratuitos en kayak y abusar de ellas. Según el Ministerio Público Fiscal, utilizaba imágenes montadas para promocionar salidas para ver el atardecer, una actividad popular en la ciudad. Hasta el momento se identificaron dos víctimas, a quienes pasaba a buscar, llevaba a playas aisladas y agredía sexualmente.

El sospechoso, identificado con las siglas D.R., fue arrestado por la policía e imputado por un hecho de abuso sexual con acceso carnal y otro de abuso sexual simple. La formulación de cargos se realizará en los próximos días, junto con una rueda de reconocimiento para la que no se difundieron imágenes del acusado. Las víctimas, mujeres jóvenes, declararon haber sido engañadas, y la Justicia investiga si hay más casos no denunciados.

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre ya cuenta con antecedentes por hechos de similares características: años atrás se hacía pasar por electricista para ingresar a viviendas y abusar de mujeres.