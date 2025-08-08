Atraparon al ladrón que había desvalijado un departamento en Palermo

Las cámaras de videovigilancia instaladas dentro de un edificio de Palermo permitieron observar el recorrido que el viernes 1° del actual efectuó un ladrón en diferentes pisos del inmueble situado en Mansilla al 3700. Impactaron las imágenes que expusieron la tranquilidad con la que el delincuente se movió hasta encontrar la forma de forzar la puerta de un departamento. Una semana después, fue capturado en el mismo barrio donde cometió ese delito, según informó la Policía de la Ciudad.

“La captura se concretó en el interior de la plaza Unidad Latinoamericana, ubicada en El Salvador y avenida Medrano, y fue encabezada por efectivos de la División Investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Vecinal 14A. La aprehensión fue posible gracias al relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad incluyendo las imágenes aportadas por la damnificada, lo que permitió identificar la zona en la que el ladrón se movilizaba. En este marco, los investigadores montaron una vigilancia en la zona y lograron interceptarlo”, se indicó en un comunicado de prensa de la fuerza de seguridad porteña.

Fue detenido el ladrón que había ingresado en un edificio en Mansilla al 3700 Policía de la Ciudad

Las víctimas habían sido una mujer y su hija, que en el momento del robo no se encontraban en la vivienda. En la denuncia consignaron que el ladrón se llevó dos computadoras portátiles, ahorros y el dinero que iban a usar para el viaje de egresados de la menor.

“Revolvió todo, no dejó nada”, lamentó L, la propietaria del inmueble de 44 años, al explicar en TN la situación padecida por la acción del delincuente. Fue su hija quien, al ingresar en el departamento, notó primero el desorden. Allí se dieron cuenta de que alguien había estado allí. Había entrado, buscado, revuelto, y elegido qué llevarse.

El delincuente utilizó una barreta para forzar la puerta de esa unidad. En las imágenes se observó que se detuvo frente a varios departamentos en espera de encontrar una vivienda en la que no estuviesen los propietarios.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 21 lleva adelante el expediente por el robo.