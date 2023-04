Córdoba: filman a un joven cuando se trepa a la caja de una camioneta para robarle la rueda de auxilio

escuchar

En las últimas horas, conductores cordobeses que transitan por la ruta nacional 19 en el acceso a la capital provincial hicieron viral un video en el que se advierte una nueva modalidad de robo. Cuando los automovilistas deben reducir la velocidad en la zona por obras viales, en los alrededores del barrio Pueyrredón, delincuentes los atacan para robar.

En una de las filmaciones que se difundió en las redes sociales se ve que un asaltante aprovecha que el conductor de una camioneta baja la velocidad y entonces se sube a la caja con la intención de robarle la rueda de auxilio. Como puede, el conductor, que ve lo que sucede en su rodado, comienza a frenar y acelerar el vehículo varias veces para provocar que el delincuente no pueda llevar adelante su cometido.

“A lo que hemos llegado. Tengan cuidado porque se te trepan para robar”, escribió la persona que filmó el ataque y lo subió a las redes sociales. El diario local La Voz publicó también el audio de un conductor que le envió a alguien más en el que le alertó que “no uses la salida de la ruta 19 porque están haciendo una obra y te quieren abrir la puerta”.

“Recién venía con el camión y se me vino uno y me manoteó la puerta. Como vi que se me venía dejé la primera [marcha] puesta. Mire para abajo y salí para el fondo. Agarró un ladrillo y me lo tiró”, relató el hombre que tuvo que hacer varias maniobras para escapar del ataque.

Inseguridad en Córdoba

El domingo por la noche, la familia de futbolista de Banfield Nicolás Bertolo sufrió un violento robo en esa provincia. Una persona bajó del rodado a la vez que otras dos apuntaban desde adentro. “Dame las llaves del auto”, le exigió un delincuente a la madre del deportista de Boca Juniors y River Plate.

“Nos encañonaron. Yo lo único que quería era interponerme entre ellos, mi hija y mi nieto”, dijo la hermana de Bertolo a los medios locales. A los gritos, madre e hija le pidieron al ladrón que, antes de llevarse el vehículo, dejase bajar a su hijo que todavía estaba adentro. Pero el ladrón hizo caso omiso al pedido. Una de ellas entonces comenzó a tironear del ladrón, impidiendo que arrancara el vehículo, mientras la otra rescataba al niño.

