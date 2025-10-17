Córdoba: la insólita coartada de Pablo Laurta para ser declarado inimputable por los crímenes

El acusado expresó una serie de frases durante sus traslados, transmitidas por LN+, que cobraron otro sentido cuando su abogado anticipó que solicitará su inimputabilidad; “No descarto que haya vivido una situación de psicosis”, dijo el letrado
“Quería rescatar a mi hijo de una red de trata”. Con esa frase, Pablo Laurta se retiró de los tribunales de Concordia, Entre Ríos, tras ser notificado de la prisión preventiva que le dictaron por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio. Según las imágenes de LN+, la cita ocurrió antes de ser trasladado a Córdoba para continuar el proceso por los femicidios de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra Mariel Zamudio.
Antes de su primer traslado de Córdoba a Entre Ríos, Laurta había roto el silencio al expresar “todo fue por justicia”. Sin embargo, al llegar a Concordia, volvió a hablar y declaró ante la prensa: “Hay que venerarlo; es un mártir”.
El conjunto de frases cobró otro sentido el jueves luego de que su abogado José Legarreta adelantara, en diálogo con LN+, que pedirá la inimputabilidad de su defendido. “No descarto que haya vivido una situación de psicosis”, dijo el letrado frente a la jueza de Garantías N° 4 de Concordia, Gabriela Seró, quien dispuso 120 días de prisión preventiva para el acusado.
Laurta está imputado por homicidio criminis causa, figura que implica que el remisero fue asesinado para garantizar la impunidad de otros delitos: el robo del auto Toyota Corolla y el dinero del chofer, y el doble femicidio que cometió el uruguayo el sábado pasado en Córdoba.
El acusado contrató a Martín Sebastián Palacio -chofer de la empresa Uber-, quien viajó desde Buenos Aires para buscarlo por Entre Ríos y llevarlo a Córdoba. Sin embargo, lo engañó a mitad de camino, lo asesinó y desmembró su cuerpo.
La hipótesis de la Justicia de Córdoba
Para la Justicia cordobesa, el sábado 11 de octubre por la mañana, Laurta irrumpió en la vivienda de las víctimas, en el barrio Villa Serrana, las sorprendió, las mató a balazos y secuestró a su hijo de 6 años para llevarlo a Uruguay.
En tanto, 55 minutos antes de cruzar el río Uruguay, fue detenido en el hotel Berlín en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, el domingo 12.
En la resolución en la que se dictó la prisión preventiva contra Laurta por el homicidio del remisero, la magistrada ordenó la extracción de muestras de sangre, elementos pilosos [cabellos] y uñas del imputado para cotejar el ADN que eventualmente se encuentre con el perfil genético de Palacio.
El fiscal Ignacio Telenta también estuvo de acuerdo en que el acusado sea trasladado desde la ciudad entrerriana de Gualeguaychú a Córdoba para cumplir con la solicitud del Juzgado de Control en Violencia de Género y Familiar N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial, de esa ciudad, por el doble femicidio.
La Justicia de Córdoba había solicitado la captura nacional e internacional de Laurta al considerarlo presunto responsable de “homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género”.
