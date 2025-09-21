Córdoba: rescataron a un hombre antes de ser compactado por un camión de basura

Un hombre en situación de calle fue rescatado este sábado en el barrio Nueva Córdoba luego de quedar atrapado dentro de un camión recolector de basura que había comenzado su ciclo de compactación. La víctima, identificada como Walter Gabriel Banegas, de 35 años, fue trasladada al Hospital Misericordia, donde permanece internado con politraumatismos y fracturas en sus miembros superiores e inferiores. Según confirmaron las autoridades médicas, su estado es estable.

El episodio ocurrió en la avenida Vélez Sarsfield al 1200, mientras se realizaban las tareas habituales de recolección, de acuerdo con la información publicada por La Voz del Interior. Banegas se había refugiado en un contenedor de residuos durante la noche para resguardarse del frío y de la lluvia. Al vaciarse el recipiente en la caja del camión, quedó atrapado sin que los operarios advirtieran su presencia.

El sistema de compactación del camión se había puesto en funcionamiento de manera automática y el camión avanzó cerca de 300 metros con el hombre en su interior. Finalmente, los trabajadores escucharon los gritos de auxilio, lo que permitió detener el mecanismo y evitar que la situación derivara en una tragedia.

El hombre de 35 años fue rescatado y trasladado al Hospital Misericordia. Policía de Córdoba

El comisario Claudio Jiménez, según indicó el medio cordobés, detalló que la rápida reacción de los operarios resultó fundamental para frenar el procedimiento a tiempo para salvar la vida de Banegas. Al percatarse de la situación, los trabajadores de la Dirección de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) acudieron al lugar y concretaron el rescate, que fue calificado por la policía como “milagroso”, teniendo en cuenta que el sistema de compresión ya se había activado.

Luego de ser liberado del camión contenedor, Banegas recibió asistencia médica en el lugar por parte de una ambulancia del servicio de emergencias. Los profesionales constataron lesiones múltiples y determinaron que debía ser trasladado al Hospital Misericordia.

Horas después del episodio, el hospital difundió un comunicado oficial en el que se precisó que el paciente había sufrido politraumatismo y fracturas en los miembros superiores e inferiores. Sin embargo, también indicaron que la salud de Banegas se encontraba estable.

Un hombre en situación de calle fue apuñalado mientras dormía en la vereda

Meses atrás se conoció otra situación alarmante que incluyó a una persona en situación de calle. En ese caso, la víctima dormía en la vereda de un barrio de la ciudad de Mar del Plata cuando fue atacado con un puñal en el pecho, según la versión que contó ante los médicos que lo atendieron. Tras ser agredido con un arma blanca a la altura del tórax, el hombre se acercó por sus propios medios hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para ser atendido.

La víctima, de 34 años, fue identificada como Yonathan Farías - (Foto archivo-ilustrativa) Nicolás Suárez

La víctima, de 34 años, fue identificada como Yonathan Farías, según pudo saber LA NACION. De acuerdo a su relato, la agresión ocurrió cuando estaba descansando en el cruce de Edison y Güiraldes, en una zona limítrofe entre los barrios Juramento y Colinas de Peralta Ramos.

Al llegar al centro de salud local, los médicos constataron que presentaba una grave lesión en la zona del abdomen provocada con un elemento cortante, motivo por el cual el hombre fue derivado de urgencia al quirófano para ser intervenido quirúrgicamente.