Entregaba un pedido en La Plata cuando dos motochorros lo abordaron: se defendió a las piñas y le dispararon

Un repartidor fue interceptado en La Plata por dos motochorros que intentaron robarle la moto y terminó herido tras recibir un disparo con un arma de aire comprimido. El episodio ocurrió este viernes cerca de las 21 en la calle 5, entre 36 y 37, en el barrio norte de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. La víctima, que se resistió al asalto a golpes de puño y patadas, logró evitar el robo, pero los delincuentes le dispararon durante la huida. Las cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia completa.

Los ladrones se acercaron en moto y amenazaron al trabajador para sustraerle el vehículo, según informó 0221. Sin embargo, la víctima reaccionó y se defendió, lo que derivó en un forcejeo que terminó en una pelea a golpes. En medio de la confrontación, los delincuentes retrocedieron y finalmente desistieron del intento de robo.

Repartidor La Plata

Pese a que no consiguieron su cometido, uno de los delincuentes sacó su arma y le disparó para intentar herir al repartidor. Según el propio trabajador, el disparo provenía de una pistola de aire comprimido y, aunque el proyectil impactó en su cuerpo, no llegó a perforar la piel. El impacto le provocó dolor, pero no requirió asistencia médica inmediata.

El hecho puso en alerta a los repartidores locales, que se movilizaron para reclamar y mejorar las medidas de seguridad en la zona, según consignó 0221. El pedido apuntaría a un refuerzo del patrullaje y mayor presencia policial. A pesar de la violencia de la escena, que no se radicó una denuncia formal.

Otro robo de motochorros

Hace una semana, se vivió otra situación tensa con motochorros. En ese caso, un policía porteño se enfrentó a delincuentes que intentaron robarle. Ocurrió en Paso del Rey, partido de Moreno, cuando una agente de la Policía de la Ciudad, que circulaba de civil en una moto Gilera Smash 110 junto a su pareja, también integrante de la fuerza, fue interceptada por ladrones que se movían en dos motos.

El hecho ocurrió de noche en una zona donde no hay mucha iluminación Google Maps

Los atacantes se pusieron a la par, empujaron a la pareja y les hicieron perder el control del rodado hasta que cayeron al asfalto en la zona del puente Bilbao, sobre el Río Reconquista, en las inmediaciones del cruce de Camino de la Rivera y Concejal Cándido Torlaschi.

De acuerdo con la información reunida, el hecho comenzó cuando uno de los asaltantes descendió y apuntó con un arma a la pareja con el objetivo de robarles. En ese contexto, la agente impartió la voz de alto, extrajo su arma reglamentaria y efectuó tres disparos. Uno de los proyectiles impactó en un adolescente de 17 años, identificado como R. L. R., lo que provocó la muerte del menor en el lugar. Los otros cómplices escaparon. Luego se constató que el arma que portaba el delincuente era una réplica de utilería.