Disfrazados como policías y con chalecos antibalas, simularon un allanamiento para robar en una fábrica

SANTA FE.- Conmoción en Granadero Baigorria, ciudad cercana a Rosario. Ese estado de inquietud social fue generado por un hecho policial protagonizado el viernes por tres hombres, vestidos como agentes de fuerzas de seguridad especiales, que ingresaron sin violencia a una fábrica de plásticos simulando un operativo judicial.

Según el informe oficial de los investigadores, sin disparos ni forcejeos, los malvivientes se alzaron con algo más de $18.000.000.

Dijeron que era un secuestro de evidencia y hasta dejaron una constancia de esa incautación con membrete del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La víctima principal de lo sucedido fue el dueño de la empresa PlastiTec, quien se encontraba acompañado por un amigo cuando los delincuentes llegaron y se desplazaron por las instalaciones haciendo conocer sus intenciones.

Según el testimonio del responsable de la empresa, los hombres descendieron de un vehículo sin patente, con uniforme, chalecos antibalas, pasamontañas y armas de fuego. Exhibieron una presunta orden de allanamiento por “lavado de dinero”, lo que convenció a los presentes de colaborar.

Minutos después, los falsos policías se dirigieron directamente a la oficina del empresario y exigieron “el dinero”. El dueño entregó 18.000.900 pesos, mientras los asaltantes aseguraban que no harían detenciones por “orden de su jefe”.

Otro hecho denunciado fue que antes de irse los ladrones dejaron un supuesto documento del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a modo de “constancia de secuestro”.

Superados los momentos de incertidumbre, se realizó la denuncia a la Comisaría 24º, que corresponde por jurisdicción, cuyas autoridades tomaron intervención inicial para luego elevar el caso a la fiscalía de turno, que abrió una investigación para determinar la identidad de los autores y si hubo complicidad interna o alguna filtración.

Los investigadores admitieron que por la modalidad del hecho, donde los delincuentes actuaron sin violencia pero con conocimiento del manejo interno de la empresa, no puede descartarse que se trate de una banda organizada con experiencia en delitos complejos.

Según el informe oficial, el robo ocurrió a media mañana del viernes pasado en la fábrica ubicada en Las Malvinas al 2700. Allí está PlastiTec, que elabora productos plásticos para la construcción y jardinería.

En tanto, una de las hipótesis, dado el conocimiento del manejo de la empresa por parte de los ladrones, es que pudo haber complicidad interna o alguna filtración. Por lo mismo, sospechan que se trata de una banda con experiencia y manejo sofisticado, ya que la conclusión en la que coinciden los actores del hecho, es que se alzaron con el dinero sin siquiera amenazar a las víctimas, con hábil engaño.

Las primeras actuaciones por el caso fueron radicadas en la comisaría 24º de Granadero Baigorria, y la Fiscalía de turno abrió una investigación para determinar autoría y mecánica del singular robo.

Coparon una estancia

Otro caso, en paralelo, ocurrió en Coronel Domínguez, una localidad del extremo sur de la provincia, donde varios delincuentes fuertemente armados irrumpieron en un casco de estancia en el camino rural El Duraznal.

Según los testigos, luego de forcejeos se logró reducir los moradores y alzándose con una suma de dinero que no especificada, pero que podría ser significativa.

La policía comentó esta tarde que en las adyacencias de esa localidad se habría encontrado un Renault Clio prendido fuego, el cual estaría vinculado a la banda que cometió el hecho.