Tienen 20 y 16 años, robaron un auto de aplicación y los atraparon en un hotel alojamiento de Mar del Plata
Un adolescente de 16 años y una joven de 20 amenazaron con un arma al conductor y le sacaron dinero, su celular y tarjetas; encontraron el vehículo por su GPS
Una joven de 20 años y un adolescente de 16 protagonizaron un robo que finalizó con sus detenciones en Mar del Plata. La pareja robó un auto a un chofer de aplicación, se escapó y se dirigió a un hotel de alojamiento. Sin embargo, no contaron con que el vehículo tenía un sistema de geolocalización. Ambos fueron aprehendidos en el lugar.
Todo ocurrió durante la madrugada del viernes, cuando la joven pidió un viaje a través de la aplicación Uber -allí tenía más de 100 viajes registrados- en la zona de Rodríguez Peña y México. El conductor llegó en su Fiat Mobi negro y los dejó subir.
Sin embargo, rápidamente dejó de ser un viaje normal: al llegar a David Ortega y San Lorenzo, el adolescente sacó un arma y le apuntó en la cabeza, reportó el medio local Infobrisas. Los jóvenes amenazaron al conductor, le robaron el vehículo, $80.000, su celular, tarjetas y documentación personal.
Luego se dirigieron directamente a un hotel de alojamiento cercano, llamado “Piscis” y ubicado en la calle San Martín, entre Italia y Misiones. Sin embargo, los jóvenes delincuentes no tuvieron en cuenta un dato de suma importancia: el auto portaba un sistema de geolocalización.
El chofer realizó la denuncia, lo que permitió que la Policía actuara de inmediato. Tras ver el GPS, se acercaron al establecimiento, donde revisaron las habitaciones hasta que dieron con la pareja criminal que había dejado el coche abandonado, reportó 0223.
Tras ello, ambos fueron aprehendidos. Tenían en su poder las llaves del vehículo. La joven fue detenida, mientras que el menor de edad quedó a disposición de la Policía, detalló el medio local.
La causa fue caratulada como “robo de agravado por el uso de arma no secuestrada” y “robo doblemente agravado por la intervención de un menor de edad”. El auto fue entregado devuelta al chofer.
Ola de robos a choferes de aplicación
El delito formó parte de los cuatro robos a conductores de aplicaciones de viaje que se dieron en los últimos días en la ciudad balnearia. El mismo viernes un grupo de cinco adolescentes armados asaltó a un chofer y le robaron un Renault Logan blanco y sus pertenencias. Tenían entre 13 y 16 años.
La Policía fue alertada tras un llamado al 911. Cuando los efectivos se trasladaron a Beruti y Portugal, donde estaban los menores, ellos intentaron escapar. Allí se inició una persecución que continuó hasta que los jóvenes perdieron el control del auto y tuvieron que descender. Uno de ellos disparó a los efectivos, aunque sin herir a nadie, informó 0223.
En tanto, allegados de los delincuentes tiraron piedras contra el móvil policial y el auto de la víctima. Ambos fueron dañados. Cuatro de los cinco jóvenes fueron aprehendidos por los efectivos. El de 16 años fue trasladado a un Centro Especializado de Aprehensión, mientras que los otros tres menores fueron entregados a sus padres y notificados de la causa en curso.
Tras la investigación de las autoridades a cargo, se descubrió que los jóvenes estaban vinculados a otros tres robos similares en la última semana.
