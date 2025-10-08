Córdoba: un motochorro le robó a una monja, la arrastró por la calle y la dejó inconsciente

Un hecho de inseguridad generó indignación en el barrio Las Palmas, en Córdoba: un motochorro atacó a una monja para robarle su bolso y la arrastró varios metros en la calle. La secuencia fue captada por una cámara de seguridad, mediante la cual quedó registrado el momento en el que la víctima quedó inconsciente en la vía pública y a plena luz del día.

En las imágenes se puede ver a la mujer transitando por la calle, cuando, en cuestión de segundos, un delincuente se acerca en moto para arrebatarle sus pertenencias. El agresor agarró el bolso, pero la víctima se aferró, cayó al suelo y quedó tendida sobre la vereda. A pesar del fuerte golpe que sufrió la mujer, el delincuente continuó con su robo: se bajó de la moto y agarró las cosas de la monja, que no pudo levantarse, y se retiró a toda velocidad.

Según informó el medio local La Voz del Interior, minutos después del violento episodio, vecinos del lugar se acercaron porque escucharon gritos y el ruido de la moto. Llamaron a los servicios de emergencia y la mujer fue trasladada a un centro de salud, donde quedó fuera de peligro.

WhatsApp Video 2025-10-08 At 03.32.44

De momento, la Policía no pudo identificar al agresor aunque continúa trabajando en el caso basándose en la información de testigos y la cámara de seguridad, la cual podría contribuir en su reconocimiento.

El robo encendió reclamos de los vecinos, quienes solicitan mayor presencia de efectivos de seguridad en el barrio. “Vivimos con miedo. A cualquier hora te pueden atacar”, expresó una residente.

Un hecho similar ocurrió dos meses atrás, cuando un motochorro intentó robarle a una periodista durante un móvil en vivo. La escena se dio durante una salida al aire de la periodista Sofía Pérez D’Abreu para el canal C5N frente a la clínica Vélez Sarsfield, ubicada en la calle Naciones Unidas 984, al sur de la capital cordobesa. La corresponsal y su camarógrafo, “Beto” Pereyra, informaban acerca de las muertes por fentanilo en esa provincia, además de los casos en Santa Fe y Buenos Aires, en diálogo con otros tres periodistas que estaban en el estudio.

Las imágenes capturadas muestran el momento exacto en el que Pérez D’Abreu se percata de que una persona a bordo de una moto se acercaba a ellos. En menos de un segundo se ve un brusco movimiento en la transmisión y se la escucha a la periodista entrar en pánico.