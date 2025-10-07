LA NACION

“¡Alto, Policía!”: un oficial mató a un ladrón que, con dos pistolas, apuntaba a un adulto mayor para robarle el auto

El delincuente apuntaba con dos armas cuando fue abatido por un efectivo que se identificó como policía

El Citroën C4 de la víctima, estacionado en el lugar del hecho
El Citroën C4 de la víctima, estacionado en el lugar del hecho

Un intento de robo a un hombre de 81 años terminó con un delincuente muerto en pleno centro de Quilmes. El hecho ocurrió en la esquina de Castelli y Mitre, a cinco cuadras de la municipalidad, donde un efectivo policial que se dirigía a tomar servicio intervino al ver la situación.

Según el parte oficial, O. J. V., de 34 años, circulaba en su motocicleta rumbo a la Subestación PDS Quilmes cuando observó que un hombre armado apuntaba a otro que descendía de un Citroën C4. El policía descendió del rodado, se identificó y, al ser apuntado por el agresor, disparó con su pistola reglamentaria Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros. El proyectil impactó en el cuello del asaltante, que cayó al suelo. Fue personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) los que constataron el deceso del ladrón.

La esquina de Mitre y Castelli, en Quilmes centro, donde ocurrió el intento de robo y el tiroteo
La esquina de Mitre y Castelli, en Quilmes centro, donde ocurrió el intento de robo y el tiroteo

El delincuente fue identificado como Diego Damián Mendieta. En el lugar se secuestraron un revólver calibre 22 y una pistola de aire comprimido calibre 4,5 milímetros. La víctima, J. L. S., de 81 años, relató que estacionaba su vehículo cuando fue abordado por el ladrón, que intentó sustraerle el auto. En ese momento escuchó la voz de “¡Alto, Policía!” y vio el enfrentamiento.

Intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la fiscal Mariana Curra Samaniego, que caratuló la causa como “tentativa de robo calificado por el empleo de arma de fuego” y dispuso el secuestro del armamento. En paralelo, decidió que no se adoptaran medidas contra el efectivo policial.

Peritos y personal policial trabajando en la escena tras el enfrentamiento armado
Peritos y personal policial trabajando en la escena tras el enfrentamiento armado
