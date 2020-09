Pilar Durán en su lugar de detención. Hace dos meses había sido detenida por violar la cuarentena Crédito: Instagram de Pilar Durán

SANTIAGO DEL ESTERO.- Pilar Carolina Durán, quien hace dos meses fue noticia por ser detenida al violar la cuarentena por coronavirusy agredir a policías, operativo en el que mintió y dijo que era abogada y sobrina del gobernador Gerardo Zamora, fue nuevamente detenida por violar el aislamiento, conducir ebria y a contramano por una avenida de la capital santiagueña. Todo parece indicar que regresaba de una fiesta clandestina.

"Pili" fue detenida anoche en un retén policial de la Avenida Lugones, mientras conducía a contramano. Se negó a realizarse el test de alcoholemia, a dar sus datos y cuando le pidieron que bajaran del vehículo se negó y dijo que "la otra vez" le robaron "todo". "Quiero ir a mi casa y dejar el auto ahí", aseguraba en estado de ebriedad, según testigos. "Yo me voy a quedar tranquila cuando el auto esté en mi casa, porque no voy a permitir que me sigan robando", aseguró, y agregó: "Ya me robaron todo la primera vez y lo voy a publicar en Instagram, así que yo de aquí no me bajo", siempre según testigos.

Por orden de la fiscal María Alejandra Holgado fue trasladada a la Escuela de Policía en calidad de aprehendida y se procedió al secuestro de su auto.

A fines de julio Durán, de 34 años, fue noticia al ser detenida por primera vez también por no respetar el aislamiento obligatorio. Dicho operativo fue filmado y el video se viralizó rápidamente. En esa oportunidad agredió verbalmente a los policías y los amenazó al decirles que los haría echar porque era abogada y sobrina del gobernador santiagueño Gerardo Zamora. Después se supo que ambas cosas eran mentiras y hasta el Colegio de Abogados local emitió un comunicado desmintiendo que esté matriculada.

Fue tal la explosión mediática y en redes sociales que incluso Francisco Zamora, hijo del mandatario santiagueño, Gerardo Zamora, usó su cuenta de Facebook para bromear con la situación. "Basta de pedirme su teléfono. No es mi prima", dijo. El episodio además abrió un debate sobre una cuestión de género, ya que muchos denunciaron que si se hubiera tratado de un un hombre, no hubiera sido filmado ni el video, viralizado.

Al mismo tiempo la mujer multiplicó sus seguidores y recibió mensajes de apoyo, principalmente de jóvenes santiagueños. De hecho días más tarde se animó a realizar transmisiones en vivo en Instagram para interactuar con sus "fans", quienes le pedían que se presentara en el programa de televisión "Bailando por un Sueño".

Y la cosa no quedó ahí, ya que la empezaron a contratar para publicitar productos: una marca de aceite de oliva y otra de miel hicieron uso de su fama para darse a conocer.

En esta oportunidad Durán pasó la noche en las instalaciones de la Escuela de Policía, lugar acondicionado para recibir a quienes violan el aislamiento y las restricciones horarias dispuestas por los gobiernos nacional y provincial, y desde allí publicó una foto, que también se viralizó. Resta saber ahora cuándo será indagada y si le imputan alguna nueva figura penal, más allá del artículo 205.

